Nataša Pirc Musar o očitkih, da laže: Nisem vedela

"Aleša sem prosila, ali se lahko s Tomažem Veselom usede. Usedla sta se v središču mesta, če bi se želela skriti, bi se skrila, vsem na očeh in sem samo prosila, naj se pogovorita, ali bo ta predvolilna predsedniška kampanja čista, ali lahko kampanjo izpeljemo brez metanja polen pod noge," je v včerajšnji oddaji Tarča na TV Slovenija dejala predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. V intervjuju za revijo Reporter, ki je bil objavljen 1. avgusta, pa je na vprašanje, ali ve kaj o tem, da se je njen mož Aleš Musar srečal z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom, ki danes dela za medijskega mogotca Martina Odlazka, odgovorila: "Ne." "V času, ko sem imela omenjeni intervju, nisem vedela, da je do pogovora že prišlo. Kasneje me je mož o tem obvestil in včeraj sem to tudi odkrito povedala," nam je na naša vprašanja odgovorila Nataša Pirc Musar .

Pogovor med novinarjem Reporterja in Natašo Pirc Musar je potekal tako:

"Se je vaš mož v zadnjih dneh po objavah člankov o vaju v Reporterju srečal s kom iz medijske skupine Media24, v sklopu katere je Reporter?"

"Ne vem, vprašajte njega."

"Imam namreč informacijo, da se je ravno z namenom 'kupovanja medijskega miru' na kosilu srečal z enim od vodilnih iz skupine Media24 - Tomažem Veselom. O tem kaj veste?"

"Ne."

Nataša Pirc Musar v Tarči popolnoma spremenila zgodbo

En mesec kasneje pa je Nataša Pirc Musar v oddaji Tarča na TV Slovenija pripovedovala popolnoma drugačno zgodbo:

"Jaz sem bila takoj po najavi kandidature deležna napadov z leve in desne. Veste v tem segmentu je težko biti neodvisen. Dobivala sem jih tako s strani Odlazkovih medijev kot s strani medijev, ki so blizu SDS. Jaz sem takrat Aleša prosila, če se lahko s Tomažem Veselom usede, usedla sta se v centru mesta, če bi se želela skriti, bi se skrila, vsem na očeh in sem samo prosila naj se pogovorita ali bo ta predvolilna predsedniška kampanja čista, ali lahko kampanjo speljemo brez metanja polen pod noge. Očitno pri tem pogovoru ni bil uspešen, kajti tudi po tem pogovoru z gospodom Veselom sem jaz dobila po šest, sedem negativnih člankov na vsako edicijo Reporterja in Necenzurirano."

"V času, ko sem imela omenjeni intervju, nisem vedela, da je do pogovora že prišlo. Kasneje me je mož o tem obvestil in včeraj sem to tudi odkrito povedala," nam je na naša vprašanja odgovorila predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar.

Nekaterim medijem očitala, da se da pri njih kupiti medijski mir ali pa napad

Pirc Musarjeva je sicer julija v intervjuju za Siol.net nekaterim medijem očitala, da si je pri njih mogoče kupiti medijski mir ali pa jim plačati za napad.

"To je slabo. Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne," je odgovorila na vprašanje, kako komentira dejstvo, da je družba GEN-I v času, ko jo je vodil aktualni predsednik vlade Robert Golob, podjetju nekdanje novinarke Necezurirano in trenutne predstavnice za stike z javnostjo Gibanja Svoboda Vesni Vuković plačala več kot sto tisoč evrov, pri čemer nihče od vpletenih ne želi pojasniti, za kakšen posel je šlo.

Odgovorni urednik Pozareporta Bojan Požar je zaradi te izjave zoper Pirc Musarjevo napovedal celo tožbo.