Volilni plakat Pirc Musarjeve se je pojavil prezgodaj #video

Pred nedavnimi parlamentarnimi volitvami je odvetnica Nataša Pirc Musar opozorila, da so nekateri proti zakonu prehitro začeli volilno kampanjo. Tokrat, pred predsedniškimi volitvami, se je prvi pojavil prav njen volilni plakat.

V ponedeljek se začenja zbiranje podpisov za vložitev predsedniške kandidature. Še dva meseca nas ločita do volitev, malo več kot mesec dni pa do uradnega začetka volilne kampanje. Šele takrat kandidati lahko tudi uradno, z oglasi in plakati, začnejo pozivati k podpori. V Ljubljani pa se je kljub temu že pojavil prvi volilni plakat kandidatke, na katerem se zahvaljuje za podporo.

"Volilna kampanja v političnem pogledu traja ves čas, začne se prvi dan po volitvah. S pravnega vidika pa se začne 30 dni pred dnevom volitev in traja do dneva volilnega molka, to je en dan pred volitvami," je pojasnil ustavni pravnik Miro Cerar.

Pirc Musarjeva poudarja, da je šlo za nenamerno napako enega od prostovoljcev, ki je plakat takoj po opozorilu štaba umaknil. Ob tem pa dodaja, da so se v kampanjo podali prvič in nimajo podpore strank, zato so njihovi prostovoljci neizkušeni. Če je šlo tokrat morda za napako, pa smo sicer takšnega namernega predčasnega plakatiranja v Sloveniji vajeni.

"Na vsakih volitvah se pojavi kakšna stranka, ki bistveno pred volilno kampanjo že izobeša takšne plakate. Ustreznih kazenskih določb ni, država tu ne ukrepa in zato se ta praksa nadaljuje. Vsi se nekako sprenevedamo, kot da je vse v redu, ampak ni," opozarja Cerar.

Zato bi bilo po njegovem prepričanju treba zakon spremeniti. "Vmes pa apelirati na neko korektnost, kolikor je je v Sloveniji še ostalo, da se ne zlorablja ta zakonska ureditev tako, da se kadarkoli predvolilni plakati ter tudi druge predvolilne oblike propagande izvajajo," pravi Cerar.

Takšna predčasna propaganda namreč ni korektna do tistih, ki se zakona držijo.

"Tukaj smo v nekakšnem začaranem krogu. Prekine ga lahko samo skupna odločitev političnih akterjev v smeri višje politične kulture ferpleja, da preprosto ne bodo počeli tega, kar se zdaj dogaja," dodaja Cerar.

Težava pa je tudi, da je včasih na plakatu težko oceniti, ali gre za volilno kampanjo ali ne.

"Tudi nekateri predstavitveni in drugačni plakati so seveda dovoljeni zunaj volilne kampanje. Pri tem je potrebna odločnost države, da najprej dopolni, dogradi zakon," še sklene Cerar.

Nato pa morajo inšpekcijske službe ta zakon izvajati in s tem uveljaviti neko pravno prakso.