Včeraj v Kamniku: posneli so ga, kako pijan vijuga po cesti #video

Včeraj popoldne je družbeno omrežje Facebook preplavil videoposnetek, kjer je voznik pred seboj snemal očitno pijanega voznika forda focusa. Ta je večkrat nevarno zapeljal na nasprotni vozni pas, dokler se ni po nekaj sto metrih ustavil ob cesti in zaspal. Policisti so voznika izsledili, preizkus z alkotestom pa je pokazal rezultat 1,53 mg/l alkohola.

Na družbenem omrežju so se sicer pojavile burne razprave, ali bi moral vozniku belega forda focusa nekdo pomagati, saj ni nujno, da je šlo za vinjenega voznika, temveč bi lahko imel resne zdravstvene težave. K sreči so preostali udeleženci poklicali kamniške policiste, ki so hitro prihiteli na kraj, kjer je voznik parkiral svoj avto.

K sreči ni prišlo do prometne nesreče

Kljub izredno nevarni vožnji vinjeni voznik ni povzročil prometne nesreče. Po ukrepanju policistov mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Za tovrsten prekršek je predpisana globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da so zelo zmotna prepričanja, da obilna hrana lahko ublaži posledice pitja alkohola. Zaradi hrane pride le do zakasnitve in se alkoholiziranost pokaže kasneje. Tudi svež zrak in gibanje na prostem ne moreta izničiti učinka popitega alkohola. "Izgovori, da so nas drugi prepričali v pitje, da je pot do doma zelo kratka ali da nismo toliko popili, da ne bi mogli voziti, so še bolj 'iz trte zviti'," opozarja agencija za varnost prometa.

Voznik je bil tako vinjen, da je večkrat nenamerno zapeljal na nasprotni vozni pas.

25-krat večja možnost povzročitve prometne nesreče

Alkohol lahko sicer še tako varnega in previdnega voznika spremeni v potencialnega morilca na cesti. Voznik z enim gramom alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ima v primerjavi s treznim voznikom kar 25-krat večjo možnost udeležbe v prometni nesreči. Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi ne spadajo v promet v nobenih okoliščinah in pod nobenimi pogoji.

Gre za osebno odločitev posameznika v prometu, še posebej pri vožnji, da se tem substancam povsem odpove. Vozniki pogosto sedejo za volan pijani, ker mislijo, da so dovolj sposobni za vožnjo, torej precenjujejo svoje sposobnosti. Pogosto se v družbi želijo izkazati ali celo podležejo pritiskom okolice, ki od njih zahteva bolj "frajersko" držo.