Enajst tisoč ljudi iz Polja začasno na Fužine, ker manjkajo vsi zdravniki

V ZD Fužine imajo zagotovljeno telefonsko triažo bolnikov in odprte skupne elektronske naslove za vse paciente, katerih osebni zdravniki so odsotni. Poleg rednih ambulant, ki obravnavajo svoje paciente, so organizirane tudi triažna ambulanta, administrativna ambulanta, ambulanta za akutne zadeve in ambulanta za kronična stanja. "Razmere pa so res zelo zahtevne," je opozoril. Ob tem bolnike prosi za solidarnost z drugimi bolniki, vsi pa bodo obravnavani, je obljubil Krunić. Foto: Shutterstock