Klakočar Zupančičeva odgovarja Pečečniku

Besedni dvoboj med predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in podjetnikom Jocom Pečečnikom se nadaljuje. Klakočar Zupančičeva se je danes odzvala na Facebooku in v zapisu pojasnila, da se z gospodom Pečečnikom ne bo spuščala v diskurz, še manj v konflikt.

Potem ko je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v intervjuju za Siol.net dejala, da upa, da bodo Joc Pečečnik in njemu podobni začeli razmišljati manj kapitalistično, in jo je v odprtem pismu Pečečnik prosil za pojasnilo, se je danes Klakočar Zupančičeva odzvala na Facebooku. V zapisu je pojasnila, da je odgovorila enako provokativno in da se s Pečečnikom ne bo spuščala v diskurz, še manj v konflikte.

"Zelo cenim slovenske gospodarstvenike in podjetnike, še posebej tiste, ki so načelni, pošteni, ne izkoriščajo zakonskih 'lukenj' in imajo socialni čut. Taki podjetniki, verjamem, da je gospod Joc Pečečnik eden izmed njih, s svojimi zaposlenimi ustvarjajo dodano vrednost, ki se ne meri samo v kapitalu, ampak tudi v znanju, čustveni inteligenci in predvsem tudi v solidarnosti, kar pomeni blaginjo za vse," je med drugim zapisala Klakočar Zupančičeva in na koncu izpostavila, da "Slovenija nima socialistične ureditve, ampak kapitalistično s socialnimi korektivi."