Pečečnik odgovaja Klakočar Zupančičevi: Zato odhajajo drugam

"To pismo vam pišem kot predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, ki povezuje lastnike uspešnih slovenskih podjetij, in predvsem kot podjetnik, ki je svoje premoženje ustvaril iz garaže ob pomoči svoje mame in ne države," pismo predsednici državnega zbora začne podjetnik Joc Pečečnik. Foto: STA

"Podjetniki se zelo dobro zavedamo, kako pomembni so pogoji dela za naše zaposlene, kako pomembni so odnosi in kako pomembno je zadovoljstvo zaposlenih, saj za to skrbimo ves čas svojega podjetniškega delovanja," v pismu predsednici državnega zbora zapiše podjetnik Joc Pečečnik. "Z dostojnim plačilom, možnostjo napredovanja in deleži v podjetjih, ki so nam jih s svojim delom in znanjem pomagali razvijati, smo zaposlenim omogočili dostojno življenje, in to kljub temu, da nam je država dolga leta z neprijaznim poslovnim okoljem nastavljala prepreke, njihove prihodke in plače pa obdavčevala bistveno višje kot nam podobne države," poudari Pečečnik in doda, da je tako še danes, "zato nam socialno državo in socialno varnost lahko pomagate graditi tukaj."

Zato odhajajo drugam

"Pomagajte nam, da bo država manj obremenila plače zaposlenih. Podjetniki imamo kar nekaj idej, kako povečati plače in hkrati zvišati prihodke države, ne da bi pri tem dodatno obremenjevali podjetnike," zapiše Pečečnik, ki tudi ugotavlja, da podjetniki doslej niso bili slišani. "Na žalost ugotavljam, da so mnogi zaposleni zaradi pavšalnih izjav o podjetnikih prepričani, da so prispevki in dajatve strošek delodajalca. Kar pa ni res, to so plače zaposlenih in njihovi stroški," poudari Pečečnik.

Država je po njegovih besedah zakonsko poskrbela, da so podjetniki zavezani razdeliti in v skladu z zakonom nakazovati prispevke zaposlenih državnim institucijam. Pri višjih plačah za visoko kvalificirane zaposlene ostane na računu zaposlenega le dobra tretjina tistega, kar delodajalec plača zaposlenim. "Ključni za razvoj podjetij so menedžerji (ti so hkrati v javnih nastopih populistično najbolj osovraženi), ki vodijo podjetja in ustvarjajo poslovne priložnosti, in ljudje iz razvoja, torej znanstveniki in inženirji. Teh podjetniki ob visokih davčnih obremenitvah ne moremo konkurenčno nagrajevati, primerljivo z nagrajevanjem v Avstriji ali Nemčiji, zato odhajajo drugam," poudari Pečečnik.

"Se vam zdi to utemeljeno?"

"Brez najboljših kadrov Slovenija izgublja visoko tehnološko znanje, brez katerega se naša država ne more obdržati v globalni tekmi. Zato me zanima vaše mnenje, zakaj politika in njeni podporniki v družbi ustvarjajo misel, da podjetniki ne plačujemo prispevkov in davkov, in zakaj naši zaposleni dobivajo tako malo prejemkov," predsednico DZ sprašuje Pečečnik.

"Podjetniki si želimo, da bi politiki prepoznali vrednost in pomen podjetnikov in podjetništva za našo družbo. Namesto pavšalnih populističnih izjav si želimo tvornega dialoga in iskanja rešitev," želje izpostavi Pečečnik. Sam si tudi želi, da bi ob tako velikih masah plač, ki jih plačujejo slovenska podjetja, zaposleni živeli bolje ter da bi od lastne bruto bruto plače dobili več, država pa bi jim vzela manj.

"Pri tem apeliramo na vas, tako kot na vsako vladajočo politiko do zdaj, da pregledate in statistično primerjate, ali imamo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov prav, da naša država nima pod nadzorom stroškov poslovanja države in da se vladajoča politika ne ukvarja s sistematizacijo delovnih nalog in projektov," opozori Pečečnik, ki meni, da bi se s takšnim pregledom lahko ugotovile dejanske kadrovske potrebe in s tem povezani stroški ter tako vzpostavil nadzor nad javno porabo. "V zadnjih desetih letih se je v javnem sektorju ob vsej digitalizaciji dodatno zaposlilo več kot 20 tisoč oseb. Se vam zdi to utemeljeno? Vtis je, da država ne ravna gospodarno, da pretirano in nekontrolirano zaposluje in nima nadzora nad racionalnostjo porabe. In to je razlog, zakaj potrebuje nove, dodatne davke. Ali ne bi bilo lepo, da bi politika, podjetniki in druge družbene skupine v dialogu poiskali rešitve, da bo vsem državljanom bolje?" se sprašuje Pečečnik.