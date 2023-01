Klakočar Zupančičeva: Pot je bila opravljena s falconom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Šlo je za državniški obisk, pot je bila opravljena z državnim letalom falcon in vse je v skladu s predpisi," je na današnji novinarski konferenci na očitke v zvezi z obiskom novoletnega koncerta na Dunaju odgovorila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je v nedeljo na povabilo predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke udeležila novoletnega koncerta na Dunaju.

"Presenečena sem nad absurdnostjo situacije, zaradi katere smo danes tukaj. Kot je bilo napovedano s strani DZ, sem se 1. januarja udeležila bilateralnega obiska v Avstriji. Tako kot je običajno, v Avstriji državnike povabijo tudi na kakšen dogodek, mene je gospod Sobotka povabil na koncert Dunajskih filharmonikov. Po koncertu je sledilo bilateralno srečanje, ki je trajalo štiri ure in kjer sva s predsednikom avstrijskega parlamenta odprla številne teme, med drugim položaj slovenske manjšine v Avstriji," je v uvodu povedala Klakočar Zupančičeva. Srečanje ocenjuje kot izjemno uspešno, med drugim jo je Sobotka povabil na slavnostno odprtje prenovljenega avstrijskega parlamenta prihodnji teden.

Klakočar Zupančičeva: Tukaj ni nobene senzacije

Pojasnila je tudi, da je na Dunaj odpotovala z državnim letalom falcon, kar je povsem običajno, saj je šlo za državniški obisk. "Številni državniki do zdaj so na različne državne obiske leteli z vladnim letalom in prepričana sem, da je vse bilo v skladu z vladnimi predpisi," je pojasnila Klakočar Zupančičeva.

"Tukaj ni nobene senzacije, kar je senzacija, je to, da so parlamentarni odnosi med državama na najvišji ravni do zdaj," je dodala.