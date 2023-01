"Ta nagrada je zame sistemsko podkupovanje"

Iniciativa Glas ljudstva, ki za prihodnji torek pripravlja protest pacientov na ljubljanskem Trgu republike, je danes javno predstavila stavkovne zahteve in jih predali ministru za zdravje. V Glasu ljudstva so med drugim tudi kritični do ambulant za neopredeljene bolnike.

"To ni stavka proti zdravnikom, še zlasti ne proti zdravnikom v javnem sistemu. Stavka tudi ni naperjena proti vladi in nikakor ni v podporo opoziciji, ki ima privatizacijo celo uradno zapisano v svojem programu. To je stavka za javno zdravstvo, stavka pacientk in pacientov, kot tudi zdravnikov in vseh zdravstvenih delavcev, ki še vztrajajo v javnem sektorju." Tako so med drugim večkrat poudarili predstavniki iniciative Glas ljudstva na svoji novinarski konferenci pred ministrstvom za zdravje.

Jaša Jenull: Ne želimo si odstopa ministra ali padca vlade

Predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je med drugim povedal, da komunikacija z ministrstvom za zdravje poteka, a dodal: "Očitno smo prišli do točke, kjer se razhajamo. Mi si nikakor ne želimo, da bi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan odstopil, da bi vlada padla. Mi pozivamo k hitrejšim in bolj odločnim ukrepom in to zdaj, ne pa, da jih odlagamo To je osnovno nestrinjanje z ministrstvom za zdravje."

Glede tega, da je v Sloveniji okoli 130 tisoč ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, so v iniciativi poudarili, da so potrebni takojšnji ukrepi in da ukrepi, ki jih je vlada pripravila v obliki ambulant za neopredeljene, ni rešitev.

Bo zdravnik v ambulanti za neopredeljene trikrat bolj plačan od predsednika države?

Zelo odločno je proti ambulant za neopredeljene bolnike nekdanji minister za zdravje Dušan Keber. "Ambulante za neopredeljene so nesprejemljive," je poudaril in dodal: "Te ambulante vzpostavljajo pretirano, nehigienično nagrajevanje zdravnikov za njihovo delo. Če bi v ambulanti za neopredeljene en zdravnik delal v celoti cel mesec, bi njegova plača, ki za povrh vsega bila še neobdavčena, v neto znesku znašala 13 tisoč evrov, kar pomeni, da bi bila trikrat višja od plače predsednika države."

Foto: Ana Kovač

To po Kebrovem mnenju vnaša popolno katastrofo v sistem javnih plač in vzpostavlja rušenje zdravstvenega sistema, ker so ti zdravniki zdaj oproščeni plačila dohodnine. "Poleg tega dobesedno predstavlja neke vrste nagrade tem doslej pozabljenim družinskim zdravnikom, ampak ta nagrada je zame sistemsko podkupovanje oziroma sistemska korupcija. Ta nagrada bo kvečjemo sprožila sprevrženo delovanje v osnovnem zdravstvu, torej še večjo odklanjanje pacientov, da bi se jih potem prestavljajo v te zasilne ambulante."

Keber je še povedal, da je rešitev z ambulantami za neopredeljene bolnike tudi popolnoma nezadostna. "Nemogoče je, da bi teh nekaj deset ambulant pokrile potrebe 130 tisoč bolnikov. Le nekteri bodo prišli na vrsto. Tudi obravnavani bodo slabše, ker bodo imeli vsakič drugega zdravnike. Kakovost in varnost obravnave so bo poslabšala."

Stavkovne zahteve iniciative Glas ljudstva: Vsem pacientom je potrebno nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika. Odpraviti se mora dopolnilno zdravstveno zavarovanje tako, da se ukinejo doplačila za zdravstvene storitve. Prekiniti je potrebno delo zdravnikov v dvojni praksi (t.i. dvoživkarstvo). Preprečiti je potrebno preskakovanje čakalnih vrst, ki jih omogočajo komercialna zavarovanja. Javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientov, ne profitom koncesionarjev.

Zdravnik Janez Jančar je na novinarski konferenci predstavil nekaj pobud: "Zavedamo se obremenitev družinskih zdravnikov, med drugim tudi z administrativnimi deli, ki jim vzamejo od 15 do 20 odstotkov njihovega časa. /.../ Zahtevamo, da z interventimi zakoni in podzakonskimi akti ministrstvo opredeli nov sistem, ki bo omogočal administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov, in to v najkrajšem možnem času."

V iniciativi Glas ljudstva predlagajo tudi povečanje zdravnikov v primarnem zdravstvu in to s sekundariji, ki naj opravijo obvezni del sekundariata v trajanju od šest do sedmih mesecev v družinski medicini. In tudi s specializanti vseh kliničnih usmeritev, ki naj v svoj specialistični korikulum vključijov vsaj štiri mesece dela v primarnem zdravstvu.