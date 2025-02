Jenull napovedal kolesarski protest: Vladna koalicija, vaš čas se izteka

"Vladna koalicija, vaš čas se izteka! Vaša edina prava predvolilna kampanja bodo izpolnjene zaveze, ki ste nam jih dali pred zadnjimi volitvami! Zavihajte rokave in postavite ljudi ter okolje pred interese kapitala in strankokracije!" je na družbenem omrežju Facebook zapisal predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull in za ta petek ob 17. uri napovedal kolesarski protest. Vladi očitajo neizpolnjevanje zavez, ki jih je ob nastopu mandata dala civilni družbi.

Predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je h kolesarjenju pozval po skoraj treh letih od zadnjega protesta. Glavni razlog za organizacijo novega protesta so neizpolnjene obljube vlade Roberta Goloba. Ključna področja, kjer zahtevajo najodločnejše uresničevanje zavez, so zaščita javnega zdravstva, reševanje stanovanjske krize, dosledna mirovna politika, odločni podnebni ukrepi in socialno pravični davki. Foto: Bojan Puhek

"V skoraj treh letih od volitev je koalicija v celoti izpolnila samo 12 od 122 predvolilnih zavez, ki jih je dala civilni iniciativi Glas ljudstva ter volivkam in volivcem, kar 15 pa jih je prekršila!" je izpostavil Jenull in dodal, da so najmanj zavez uresničili prav na področjih, "kjer bi obljubljeni protesti" prizadeli "kapitalske elite in hkrati dejansko reševali potrebe in stiske navadnih ljudi".

Opozoril je, da se vladni koaliciji čas izteka, za izpolnjevanje preostalih zavez imajo namreč na voljo 15 mesecev, torej slabo tretjino mandata.

"Namesto da bi se osredotočali na skupno in odločno delovanje, koalicijske stranke začenjajo predvolilna taktiziranja in piarovske manevre, ki pa jim ne bodo povrnili zaupanja volivcev," je jasen Jenull. Že ob nastopu Golobove vlade so v iniciativi obljubili, da bodo delovanje vlade pozorno spremljali. Zdaj bodo svoje obljube spremenili v dejanja, izpolnitev zavez vlade pa zahtevali z aktivnim pritiskom na odločevalce, je napovedal Jenull.

Kolesarji spet na ulice

Kolesarski protest je napovedan za petek ob 17. uri. Sodelujoči se bodo zbrali na Gregorčičevi 25 in pod geslom Vsi na kolo za zdravo telo in državo kolesarili po Ljubljani, tako kot so to počeli med med aprilom 2020 in aprilom 2022. V tistem času so se teden za tednom zbrali 105-krat in protestirali proti vladi Janeza Janše. Ker so začeli med epidemijo covid-19, ko je bilo javno zbiranje prepovedano, dovoljena pa je bila le rekreacija na prostem, so kolesarili. Kolesarjenje je tako postalo simbol protestov.

Janševi vladi so očitali nerazumne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in avtoritarno delovanje. Protesti so po večini potekali mirno, najhujši izgredi so bili 5. novembra 2020, ko je policija uporabila vodni top in solzivec, štiri protestnike pa so kaznovali.

Kasnejši nadzor nad delom policije je ugotovil sistemske napake pri ravnanju policije na protestih, zaradi česar so bili štirje policisti s Policijske uprave Ljubljana obsojeni. Po poročanju TV Slovenija naj bi bili obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni, na delovnih mestih pa naj jih ne bi doleteli dodatni ukrepi. Foto: Bojan Puhek