UKC Ljubljana: Izrednih razmer ne ustvarjamo, temveč jih skušamo obvladovati

V UKC Ljubljana so se odzvali na besede ministra za zdravje Daniela Bešič Loredana, da izredne razmere v zdravstvu nalašč ustvarjajo interesne skupine. Poudarili so, da sami takšnih razmer ne ustvarjajo, pač pa jih skušajo obvladovati. Opozorili so, da se soočajo s kadrovsko stisko, a so že sprejeli več ukrepov za omilitev razmer.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so izpostavili, da kot edina ustanova v Sloveniji izvajajo določene storitve, ob tem pa zagotavljajo nujno oskrbo za vsa urgentna stanja za vse prebivalce Slovenije. Povečan pritisk na urgence se tako "odraža na večji obremenjenosti oddelkov, kar končno vodi v zmanjšane možnosti opravljanja terciarnih storitev".

Za zagotavljanje nemotene oskrbe so sicer sprejeli več ukrepov. Med drugim so okrepili ambulante na internistični prvi pomoči, znižali so standard zdravstvene nege do še sprejemljivih strokovnih okvirov, kar omogoča sprejem večjega števila pacientov. Za optimizacijo sprejemov pa so uvedli tudi dežurno mesto koordinatorja sprejemov z internistične prve pomoči na klinične oddelke.

Praičakujejo še dodatne kadrovske obremenitve

V UKC Ljubljana v tem tednu pričakujejo še dodatne kadrovske obremenitve, saj se odpirajo prostori za sprejem bolnikov z gripo. Ob tem so poudarili še, da kljub veliki obremenitvi UKC Ljubljana "vsem bolnikom nudi vso potrebno diagnostično obdelavo in terapijo, ob tem pa zagotavlja izvajanje celotnega rednega programa in se maksimalno trudi prispevati tudi z dodatnimi programi za skrajševanje čakalnih vrst".

Minister za zdravje je sicer prejšnji teden ob poročanju medijev o gneči v nekaterih urgentnih centrih po državi ocenil, da se zdravstveni sistem ni zlomil, ampak interesne skupine ustvarjajo izredne razmere, ker je po njegovih besedah takrat najlepše delovati in kritizirati.

Minister od vodstva zahteva pojasnilo

Ob tem je pozval svet UKC Ljubljana, da na izredni seji od vodstva zavoda zahteva pojasnilo, zakaj ni okrepitev na internistični in kirurški prvi pomoči. Namignil pa je tudi na možnost sistemskega nadzora urgentnih centrov v UKC Ljubljana in Maribor, po dveh mesecih pa bodo na podlagi podatkov videli, "kje smo, in kako lahko ukrepamo".