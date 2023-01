Janković zgrožen nad ministrovimi izjavami

"V položaju, v katerem je slovensko zdravstvo, moramo reči bobu bob," je odločen minister. Kot je dodal, je z ekipo v torek obiskoval ZD od Lendave do Celja, a takih težav v organizaciji in delu, kot so v ZD Ljubljana, ni našel. "Temu bomo prišli do dna," je še povedal minister. Foto: STA