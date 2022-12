Bešič Loredan: Janković me je opozoril, naj ZD Ljubljana in direktorico pustim pri miru #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan na novinarski konferenci komentira aktualne razmere v zdravstvu, predvsem pa težave v primarnem zdravstvu in pomanjkanje osebnih zdravnikov. "Ljubljanski župan Zoran Janković me je opozoril, naj direktorico in zdravstveni dom pustim pri miru, a gremo vseeno v akcijo," pa je Bešič Loredan komentiral dogajanje v Zdravstvenem domu Ljubljana, ki ga je zapustilo že 33 zdravnikov. Dogodek na Siol.net spremljamo v živo.