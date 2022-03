Ste zaradi izgube zob izgubili tudi samozavest? Preizkusite to rešitev!

VABIMO VAS NA SPOMLADANSKI KMETIJSKO-OBRTNI SEJEM - KOMENDA 2022 od 8. do 10. aprila. Pričakala vas bo strokovna ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z dr. Trampušem na čelu in odgovorila na vsa vaša vprašanja.

Vsadki postajajo vse bolj priljubljena rešitev za reševanje težav brezzobosti, vendar pri tem ne gre za noben trend, temveč rešitev z estetsko in funkcionalno prednostjo. Vsadki so videti in delujejo kot naravni zobje. Zasnovani so za dolgotrajno uporabo ter so prav tako prijetnejši in stabilnejši kot zobne proteze. Vgradijo se v čeljustno kost in varujejo njeno zdravje. Ne smemo pa pozabiti niti tega, da so vsadki estetsko privlačnejši in lažji za vzdrževanje kot konvencionalne zobne proteze ter hkrati dolgotrajnejši, zaradi česar bo manj trpela vaša denarnica.

Stomatolog Zdenko Trampuš in njegova ekipa vrhunskih strokovnjakov v kliniki Ortoimplant Dental SPA uporabljata najnaprednejše implantološke metode, ki povečajo kakovost vašega življenja. In vse se začne s prvim pregledom, ki je povsem brezplačen.

Foto: Thinkstock

Na prvem pregledu v kliniki Ortoimplant Dental SPA boste povsem brezplačno dobili diagnostični paket, ki je vreden več kot tisoč kun (več kot 130 evrov). Na vašem prvem pregledu bomo posneli rentgenski ortopantomogram, sliko cele čeljusti, potrebno za nadaljnjo diagnostično obdelavo, za tem sledi funkcionalno-diagnostični pregled ali specialistični ortodontski pregled, odvisno od stanja in težav.

Na funkcionalno-diagnostičnem pregledu se vzamejo odtisi zgornje in spodnje čeljusti, prenosov obraznega loka in središčnega ugriza, nato pa se posnamejo intraoralne in ekstraoralne fotografije.

Na specialističnem ortodontskem pregledu se vzamejo odtisi zgornje in spodnje čeljusti ter ugriza in posnamejo intraoralne ter ekstraoralne fotografije. Poleg že navedenega se prav tako preverita sklep in žvečna muskulatura.

Po diagnostiki vam strokovna ekipa zobozdravnikov pripravi natančno analizo končnih modelov in fotografij ter predlaga ustrezno zdravljenje.

Vrednost tega paketa je še večja, če upoštevate, da lahko vse opravite v enem dnevu, pod eno streho, in tako privarčujete čas in denar.

Prihrankov pa tukaj še ni konec. Vsem, ki boste v Zagreb prileteli iz Dubrovnika, Splita ali tujine, bo klinika Ortoimplant Dental SPA zagotovila brezplačen prevoz z letališča do klinike in nazaj.

Najsodobnejše implantološke metode na enem mestu

Inovativna metoda All-on-4 omogoča popolno rekonstrukcijo zobnega niza s samo štirimi vsadki. Vgradnja je digitalno vodena, metoda pa odpravi potrebo po nadgradnji kosti ali dviganju sinusov. V kliniki se uporabljajo najkakovostnejši zobni vsadki na trgu.

Včasih se stomatologi srečajo s težavo umaknjene kosti čeljusti, kar se zgodi, če ste brez enega ali več zob dlje časa. Pri implantoloških posegih je včasih treba kost dograditi. Z najsodobnejšo metodo Zygoma All-On-4 lahko to oviro preskočimo, s tem pa tudi dolgotrajen proces okrevanja in čakanje na nov nasmeh.

V kliniki Ortoimplant Dental SPA so na voljo tudi pterigoidni zobni vsadki. Gre za alternativno rešitev izkoriščanja preostale kosti čeljusti kot sidrišča vsadkov. Na voljo so tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Če se boste odločili za katero od tehnološko najnaprednejših implantoloških metod, vam klinika Ortoimplant Dental SPA ponuja brezplačno dosmrtno spremljanje in vzdrževanje vseh struktur implantološke rešitve . Po začetni naložbi v svoj novi nasmeh vam torej ne bo treba porabiti niti evra več.

Kdo pravi, da obisk stomatologa ne more biti prijetna izkušnja?

Ortoimplant Dental SPA je prva klinika, registrirana za anesteziologijo, ki je naredila še korak naprej: ves poseg lahko na zobozdravniškem stolu preprosto prespite in se zbudite z novimi zobmi.

Koncept Dental Spa vam ponuja edinstveno butično izkušnjo. Na enem naslovu boste deležni najkakovostnejše stomatološke storitve na Hrvaškem in povrh tega še vrhunskih spa tretmajev, kot so masaža, aromaterapija ali terapija s kisikom . Odpravite stres, obnovite svoje telo in kliniko zapustite kot prerojeni.

Rezervirajte svoj termin za brezplačen prvi pregled s klicem na telefonsko številko +385 99 480 3700 ali izpolnite obrazec na uradnem spletnem mestu.