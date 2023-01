Na Fidesu prejeli uradno vabilo Bešiča Loredana, sestanka se bodo udeležili

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je za danes popoldne z javnim vabilom na sestanek povabil vodjo pogajalske skupine sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregorja Zemljiča. V Fidesu so po tem, ko so danes nekaj po 12. uri tudi uradno prejeli vabilo ministrstva, napovedali, da se bodo sestanka udeležili.

Javno povabilo predstavniku Fidesa so z ministrstva medijem poslali v soboto. Takrat je Zemljič pojasnil, da uradnega vabila še ni prejel. Fides pa je nato v nedeljo zvečer posredoval sporočilo, v katerem je opozoril, da vlada "z opuščanjem ukrepov v smeri sporazumnega reševanja spora, ko ne imenuje svoje pogajalske skupine in predstavi svojih predlogov o reševanju stavkovnih zahtev" zavrača iskanje rešitev za preprečitev stavke ter da so v Fidesu "v konstruktivnem duhu pripravili osnutek vsebine sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev".

Danes dopoldne uradnega vabila še ni bilo

Danes dopoldne so iz Fidesa sporočili, da uradnega vabila z vladne strani še vedno niso prejeli, niti na pogajanja niti na mediacijo, ki jo je javno napovedal minister. Če ga bodo dobili, se bo pogajalska skupina Fides sestanka zagotovo udeležila. "Sprašujemo se, kakšen je namen ministrove komunikacije z zdravniškimi organizacijami prek medijev in ali ima vladna stran sploh iskreno željo poiskati rešitev, da napovedane stavke ne bi bilo," so še zapisali in dodali, da so pripravljeni na pogajanja, kadarkoli, tudi v nočnem času. Na vprašanje, ali so vabilo poslali tudi sindikatu neposredno ali so sindikat vabili le prek medijev, so na ministrstvu za zdravje naknadno odgovorili, da so vabilo poslali tudi Fidesu.

Iz Fidesa so sporočili, da so vabilo ministrstva za zdravje prejeli nekaj po 12. uri in da se bodo sestanka udeležili. Zaradi službene zadržanosti predstavnikov sindikata pa so ministrstvo prosili, ali bi se sestanek lahko začel ob 17.30. Odgovor ministrstva še čakajo, so dodali.

Zdravniki nameravajo stavko izpeljati v sredo

Na ministrstvu so v vabilu na današnji sestanek s Fidesom zapisali še, da je minister predstavnike Fidesa povabil na pobudo predsednika Slovenskega zdravniškega društva Radka Komadine, ki je pred stavko prevzel vlogo mediatorja med Fidesom in ministrstvom. Iz društva so v nedeljo sporočili, da je v kolektivni pogodbi za zdravnike predvideno, da društvo lahko nastopi kot mediator med Fidesom in ministrstvom. Če bodo prejeli vabilo za vlogo mediatorja, ga bodo tudi sprejeli, so napovedali.

Zdravniki so enodnevno opozorilno stavko, ki jo nameravajo izpeljati v sredo, napovedali zaradi nezadovoljstva z nedavnim dvigom zdravniških plač, ki naj bi ustvarjal dodatna nesorazmerja, in odnosom ministra. Na vladni strani medtem menijo, da Fides s stavko krši oktobra sklenjeni stavkovni sporazum. Minister ravnanje Fidesa vidi celo kot zlorabo pravice do stavke.