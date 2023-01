"Opravičujem se županu Jankoviću." #video

"Osebno sem povsem narobe razumel dejstvo, da župan Janković pred prazniki ni uspel priti do mene. Če bi se takrat midva sestala, bi verjetno bila zadeva bistveno drugačna, ker bi dobil objektivne informacije," je spor z Zoranom Jankovićem opisal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan in se ljubljanskemu županu tudi opravičil.

"V preteklih tednih se je med akterji zgodil marsikateri šum v komunikaciji, ki je potekala prek medijev. Današnji sestanek je bil namenjen temu, da smo se dogovoril skupaj, da te šume v bodoče odpravimo. In se posvetimo iskanju skupnih rešitev," je današnji sestanek z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem in ministrom za zdravje Danijelom Loredanom Bešičem povzel predsednik vlade Robert Golob.

"Prizori, ki smo jim bili priča v medijih in na terenu, so bili nedopustni. Zdravstvo je pereča tematika in je glavna prioriteta te vlade. Moramo pa se posvetiti reševanju problemov in ne razčiščevanju osebnih razlik v pogledih," je dejal Golob.

"Najbolj pomembno je, da ljudem jasno povemo, da se zavedamo pereče problematike in da bomo skupaj iskali rešitve za naprej. Nekatere rešitve bodo hitrem druge pa bodo potrebovale več časa. Iskali bomo rešitve tako za urgentne centre, kot za pomanjkanje družinskih zdravnikov," je dejal Golob in poudaril, da so danes uspeli zgladiti nesoglasja.

Bešič Loredan se je opravičil Jankoviću

"Osebno sem povsem narobe razumel dejstvo, da župan Janković pred prazniki ni uspel priti do mene. Če bi se takrat midva sestala, bi verjetno bila zadeva bistveno drugačna, ker bi dobil objektivne informacije," je spor z Jankovićem opisal Bešič Loredan in se ljubljanskemu županu tudi opravičil.

Ker se z županom nista uspela dobiti, je po lastnih besedah zdravstveni minister napačno izjavil in napačno predvidel, da Janković nekatere stvari počne namenoma.

"S pomočjo Goloba smo se o tem danes odkrito pogovorili. Župan Ljubljane mi je zadevo v celoti pojasnil. Tudi zato se še enkrat opravičujem Jankoviću, da sem nepremišljeno ocenil na podlagi različnih mnenj, da želi karkoli početi z zdravstvenimi domovi v Ljubljani. V korist prodaje in v korist pridobivanja premoženja na ravni mestne občine Ljubljana. Župan me bo jutri ob 11. uri obiskal in jaz mu bom predal vso dokumentacijo okoli zdravstvenega doma. Za naprej želimo na ministrstvu združiti lokalno in sekundarno raven UKC Ljubljana, poiskati rešitve za urgentni center in za zdravstvene domove," je dejal Bešič Loredan.

"Opravičilo ministra iskreno sprejmem," je dejal Janković in poudaril, da je po njegovih podatkih brez osebnega zdravnika 13 tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov.