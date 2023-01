Delo: Golob v novo leto z nižjo podporo

Vladi Roberta Goloba in največji stranki Gibanje Svoboda so anketiranci januarja izkazali precej manjšo podporo kot decembra, poroča Delo. Na slabšo oceno verjetno vplivajo dejavniki, kot so ponižujoče čakanje v vrsti pred zdravstvenim domom za možnost vpisa k novemu družinskemu zdravniku, stiska, s katero se spopadajo pacienti in zdravniki, protest pomočnic vzgojiteljic zaradi mizernih plač, nezadovoljstvo sodnikov. Podpora je upadla tudi predsedniku vlade Robertu Golobu.