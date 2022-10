Mediana: ob uspehu Logarja SDS in GS navzdol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je agencija Mediana oktobra opravila za POP TV, je podpora med opredeljenimi volivci najbolj narasla strankam SD, NSi in Levici. Največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda je podpora v primerjavi s septembrom padla za 2,8 odstotne točke, prav tako SDS, in sicer za 1,1 odstotne točke.

Največ vprašanih je v zadnji javnomnenjski raziskavi Mediane podprlo stranko Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Namenili so ji 37,5-odstotno podporo, kar je sicer 2,8 odstotne točke manj kot prejšnji mesec, ko so jo podprli s 40,3 odstotka. Na drugem mestu ji sledi SDS Janeza Janše z 22,3-odstotno podporo oziroma 1,1 odstotne točke manj kot pred mesecem dni.

Podpora pa je narasla NSi Mateja Tonina, s 6,3, na 9,6 odstotka, SD Tanje Fajon s 7,3 na 9,2 odstotka in tudi Levici Luke Mesca, s 5,7, na 6,5 odstotka.

Anketa Mediane je trajala med 17. in 19. oktobrom, v njej je sodelovalo 724 vprašanih.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

V spodnji grafiki je primerjava med anketo Mediane in agencije Ninamedia, ki jo je opravila za Večer.