To je skupno Janši in Mescu

Med parlamentarnimi strankami je oktobra podpora najbolj narasla strankama SDS in Levica. Obe bi prejeli 1,2 odstotne točke več glasov kot prejšnji mesec. Podpora bi narasla tudi Gibanju Svoboda, in sicer za 0,4 odstotne točke. SD in NSi je podpora glede na prejšnji mesec padla, je razvidno iz javnomnenjske raziskave, ki jo je agencija Mediana opravila za časnik Delo.

V zadnji javnomnenjski raziskavi je največ vprašanih podprlo stranko Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Namenili so ji 36,2-odstotno podporo, 0,4 odstotne točke več kot prejšnji mesec, ko so jo podprli s 35,8 odstotka. Na drugem mestu ji sledi SDS Janeza Janše s 27,2-odstotno podporo, kar je 1,2 odstotne točke več kot pred mesecem dni. Razen vodilnima dvema se je podpora ta mesec povišala tudi Levici Luke Mesca, in sicer s 5,9 odstotka na 7,1 odstotka.

Padec za NSi in SD, v parlament tudi Resni.ca

Največ podpore je od septembra do oktobra izgubila NSi Mateja Tonina. Volivci so jo ta mesec podprli s 7,9 odstotka glasov, kar je 1,8 odstotne točke manj kot prejšnji mesec, ko so ji namenili 9,7 odstotka glasov. Podpora je padla tudi SD Tanje Fajon, in sicer s 7,7 na 7,3 odstotka. Če bi bile volitve to nedeljo, bi mesto v parlament za las ujela tudi Resni.ca Zorana Stevanovića. Volivci bi ji namenili točno štiriodstotno podporo, kar je meja za vstop v parlament.

Stranke, ki bi po tokratnih rezultatih ostale pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom:

- Pirati Rolanda B. Vaza Ferreire - 2,1 odstotka,

- SLS Marka Blažica - 1,6 odstotka,

- Naša prihodnost in DD Ivana Galeta - 1,4 odstotka,

- Konkretno Zdravka Počivalška - 1,4 odstotka,

- SNS Zmaga Jelinčiča - 1 odstotek,

- Vesna Urške Zagojznik - 1 odstotek,

- Naša dežela Aleksandre Pivec - 0,6 odstotka.

V Medianini oktobrski anketi je sodelovalo 719 anketirancev.



V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

V spodnji grafiki si lahko ogledate primerjavo med Medianino anketo in anketo, ki jo je agencija Parsifal prejšnji teden opravila za Planet TV.