Delo: Logar stabilno na prvem mestu

Po poročanju časnika Delo so volivci v zadnji javnomnenjski raziskavi Anžetu Logarju izkazali 23,6-odstotno podporo, Nataši Pirc Musar 20,4-odstotno podporo, Milanu Brglezu pa 15,3-odstotno podporo.

Za vodilnimi tremi je na četrtem mestu kandidatka stranke Zorana Stevanovića Resni.ca ginekologinja Sabina Senčar. V zadnji raziskavi so ji volivci namenili šest odstotkov podpore. S 4,9-odstotno podporo ji sledi Miha Kordiš, nato Janez Cigler Kralj s 4,2 odstotka podpore in kot zadnji Vladimir Prebilič, podprlo bi ga 3,4 odstotka volivcev.

Kot poroča časnik Delo, to še ne more biti relevantna napoved izida volitev, je pa mogoče napovedati, da bomo zagotovo imeli tudi drugi krog volitev. Ker slovensko volilno telo v večini predstavljajo levi volivci, Logar ne more zmagati, pišejo v Delu. Navedli so tudi, da ga pri predsedniški tekmi kljub temu, da se ga poskuša prikazati kot neodvisnega kandidata, ovira pripadnost stranki SDS.

Poudarili so, da doslej zmaga še nikdar ni pripadala nobenemu desnemu ali desnosredinskemu kandidatu. Še najbližje je bil leta 2007 Lojze Peterle, ki je bil zmagovalec v prvem krogu.

Po oceni Delovega javnomnenjskega analitika Romana Zatlerja se lahko glede na interval zaupanja – Anže Logar (20,5–26,7 odstotka), Nataša Pirc Musar (17,4–23,3 odstotka) in Milan Brglez (12,7–18 odstotkov) – zgodi, da bo na koncu Pirc Musarjeva dobila več podpore kot Logar ali pa celo, da bo Brglez dobil več podpore kot Pirc Musarjeva in pristal na drugem mestu.

Kdo gre z Logarjem v drugi krog?

Sprašujejo se, ali se bo Logarju v drugem krogu pridružila Nataša Pirc Musar ali Milan Brglez, ob tem pa dodajajo, da je najverjetneje nekdo od teh dveh novi predsednik oziroma predsednica republike.

V zadnjih petih anketah Mediane Logar ohranja stabilno javnomnenjsko podporo, ki se giblje med 23 in 24 odstotki, Nataši Pirc Musar je v obdobju petih merjenj prejšnji mesec podpora upadla z 31 odstotkov na 20, Milanu Brglezu pa se je podpora z začetnih devet odstotkov povečala na 15 odstotkov.

Volilna udeležba bi bila lahko, sodeč po anketah, na tokratnih predsedniških volitvah višja kot na prejšnjih. Kot kaže raziskava Mediane, se jih namerava udeležiti 55 odstotkov volivcev.