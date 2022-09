Logarju je to uspelo že tretjič zapored

Anže Logar je že tretjič zapored po raziskavi Ninamedie vodilni kandidat za predsednika republike. Sledita mu Nataša Pirc Musar in Milan Brglez, je pokazala javnomnenjska anketa, ki jo je Ninamedia opravila za Mladino. V primerjavi z zadnjo javnomnenjsko raziskavo, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer opravila Ninamedia, je zaradi Brglezovega vstopa v kampanjo javnomnenjska podpora Logarju in Pirc Musarjevi upadla.

Če bi bile volitve ta petek, bi največ glasov dobil Anže Logar, ki bi ga podprla slaba tretjina volivcev ali 27,3 odstotka vprašanih.

Sledi mu Nataša Pirc Musar s 23,3 odstotka glasov, ki je kandidaturo za volitve za predsednico države sicer v javnosti napovedala kot prva.

Na tretje mesto so anketiranci uvrstili Milana Brgleza, ki je v predsedniško tekmo vstopil šele nedavno. Podprlo bi ga 18,9 odstotka vprašanih.

Na četrto mesto bi se uvrstil Vladimir Prebilič z 2,3 odstotka glasov, Miha Kordiš je z 1,6 odstotka na petem mestu, na šestem Janez Cigler Kralj, ki bi ga podprlo 1,4 odstotka vprašanih, sedmo mesto bi pripadlo Sabini Senčar z 1,2 odstotka glasov in osmo mesto Gregorju Bezenšku, ki bi ga podprlo manj kot odstotek (0,7 odstotka) volivcev.

Podpora Logarju in Pirc Musarjevi upadla

V primerjavi z zadnjo javnomnenjsko raziskavo, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer opravila Ninamedia, je podpora Logarju in Pirc Musarjevi v zadnji anketi Ninamedie za Mladino upadla.

Milana Brgleza pa pri prejšnji raziskavi Ninamedie v anketo najprej v osnovno vprašanje sploh niso vključili, ker še ni bil potrjen kot predsedniški kandidat. Med izvajanjem ankete so vprašalnik spremenili tako, da so vanj vključili izbiro med dvema mogočima volilnima paroma v morebitnem drugem krogu volitev. Vprašani so lahko izbirali med Anžetom Logarjem in Brglezom ter med Natašo Pirc Musar in Brglezom. Logar bi takrat v dvoboju z Brglezom prejel 51,4 odstotka glasov, Pirc Musarjeva pa 46,4.

Komu najbolje kaže med dvojčki?

O izbiri med dvema kandidatoma so spraševali tudi v zadnji javnomnenjski raziskavi za Mladino. Če bi izbirali med Pirc Musarjevo in Logarjem, bi Pirc Musarjevo volilo 44,5, Logarja pa 39,9 odstotka vprašanih.

Če bi izbirali med Brglezom in Logarjem, bi jih malenkost več volilo Brgleza (42 odstotkov vprašanih) kot Logarja (41,5 odstotka vprašanih).

V tretjem dvojčku pa so anketiranci izbirali med Logarjem in Kordišem. 51 odstotkov bi jih izbralo Logarja, 18,4 odstotka glasov so namenili Kordišu.

Po Mediani na vrhu Pirc Musarjeva

Medtem ko rezultati zadnje javnomnenjske ankete agencije Ninamedia na vrh uvrščajo Anžeta Logarja in na drugo mesto Natašo Pirc Musar, pa je zadnja javnomnenjska anketa agencije Mediana kazala ravno obratno. Milan Brglez bi prav tako zasedel tretje mesto.