Je Marta Kos izpadla iz boja za predsednico države?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marta Kos se do zdaj po nobeni od raziskav ni prebila višje od tretjega mesta.

Marta Kos se do zdaj po nobeni od raziskav ni prebila višje od tretjega mesta. Foto: STA

Tri meritve javnega mnenja, ki kažejo enak vrstni red na predsedniških volitvah: največ podpore bi dobila Nataša Pirc Musar, sledi Anže Logar, nato pa Marta Kos. Zadnja meritev, ki jo je za Večer in Dnevnik opravila Ninamedia, kaže, da Anže Logar za Natašo Pirc Musar zaostaja le za 1,9 odstotne točke.

Uradna kampanja za volitve za predsednika države se še ni začela, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič naj bi po nekaterih napovedih ta teden sporočila datum volitev, vendar pa merjenja podpore tistim kandidatom, ki so svojo kandidaturo že napovedali, kažejo zanimiv razplet.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za Večer in Dnevnik izvedla Ninamedia in vključuje štiri kandidate, je pokazala, da sta na vrhu drug ob drugem Nataša Pirc Musar in Anže Logar. Sledi Marta Kos, ki za Logarjem zaostaja skoraj deset odstotnih točk, v raziskavo je bil vključen še Vladimir Prebilič.

Podpora posameznim kandidatom po omenjeni raziskavi je sledeča:

- Nataša Pirc Musar s 30,1 odstotka,

- Anže Logar z 28,2 odstotka,

- Marta Kos z 19,4 in

- Vladimir Prebilič s 3,8 odstotka.

V drugi krog bi se tudi po raziskavi Mediane uvrstila Pirc Musarjeva in Logar

Raziskavi Mediane, pred dobrim tednom je eno objavila RTV Slovenija, drugo pa Delo, kažeta identičen vrstni red na prvih treh mestih. Najvišjo podporo bi dobila Nataša Pirc Musar, sledita Anže Logar in Marta Kos.

Raziskava Mediane za RTV Slovenija kaže tako:

- Nataša Pirc Musar, 23,9 odstotka

- Anže Logar, 16,5 odstotka

- Marta Kos, 14,4 odstotka

- Vladimir Prebilič, 2,6 odstotka

- Nina Krajnik, 1,5 odstotka

- Gregor Bezenšek ml., 0,8 odstotka