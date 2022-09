Po Ninamedii Logar, po Mediani Pirc Musarjeva. Komu verjeti?

Po zadnji javnomnenjski anketi, ki jo je agencija Mediana opravila za POP TV, bi na predsedniških volitvah največ podpore, 28 odstotkov, prejela Nataša Pirc Musar, na drugem mestu pa bi ji s 23 odstotki podpore sledil Anže Logar. Medtem pa javnomnenjska raziskava, ki jo je agencija Ninamedia pred štirimi dnevi opravila za časnika Dnevnik in Večer, kaže, da bi prvo mesto s 34,1 odstotka podpore zasedel Logar, z 31,4 odstotka podpore bi mu sledila Pirc Musarjeva. Oba sta uradno kandidaturo vložila v sredo, 21. septembra.

Brglez prevzel tretje mesto

Kot smo opozorili že prejšnjič, Ninamedia v raziskavo ni vključila Milana Brgleza, skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda. Njegov vstop v predsedniško tekmo na začetku anketiranja, to je potekalo od 12. do 15. septembra, namreč še ni bil potrjen, zato njegovega imena niso dodali v osnovno vprašanje. Iz Medianine ankete, ki je Brgleza že vključila v raziskavo, je razvidno, da bi prejel devet odstotkov glasov in zasedel tretje mesto. Uradno kandidaturo bo predvidoma vložil v ponedeljek.

Sledijo Vladimir Prebilič s petimi odstotki glasov, Ivo Vajgl s štirimi odstotki glasov in kandidat NSi Janez Cigler Kralj s tremi odstotki glasov.

V zadnjem tednu je svojo kandidaturo najavil tudi kandidat Levice Miha Kordiš, ki v omenjeno raziskavo še ni bil vključen, saj je ta potekala pred najavo njegove kandidature. Raziskave sicer potekajo v času, ko še niso znani vsi predsedniški kandidati. Kljub vse večjemu številu predsedniških kandidatov je še vedno neopredeljenih 11 odstotkov volivcev.