Pirc Musarjeva: Ne želim udarcev pod pasom in napadov po naročilu #video

Kandidatkka za predsednico Nataša Pirc Musar Državni je volilni komisiji (DVK) danes predala potrebno število podpisov volivcev in volivk. "Pogumno in neodvisno danes tudi uradno vstopam v volilno tekmo. Gre za vesel dan tako zame kot tudi za celotno ekipo," je ob tem dejala Pirc Musarjeva in dodala, da si želi konkretne in vsebinske kampanje, brez udarcev pod pasom in napadov po naročilu.

Nataša Pirc Musar je priložila 5.444 ustrezno potrjenih in podpisanih obrazcev podpore volivk in volivcev, so sporočili iz DVK.

Pirc Musarjeva se je ob vložitvi kandidature za predsednico zahvalila vsem podpornikom, prostovoljcem in Piratski stranki. Vesela pa je tudi podpore Stranke mladih – Zeleni Evrope.

"Vesela sem, ko vidim, da mi podporo izražajo posamezniki iz različnih starostnih skupin, poklicnih usmeritev, verskega prepričanja in tudi političnih nazorov. Že sedaj presegamo neke etablirane delitve in to je tisto, kar mi daje dodaten zagon. Predvsem pa si želim korektne in vsebinske kampanje, brez udarcev pod pasom in napadov po naročilu,"

"Z zbranimi več kot pet tisoč podpisi, predvsem pa skozi srečanja in pogovore z državljankami in državljani po vsej Sloveniji, sem začutila široko podporo ljudi, ki si želijo sprememb in manj strankarskega vpliva pri opravljanju predsedniške funkcije," je dejala Pirc Musarjeva.

Poudarila je, da se na volitve podaja kot neodvisna in zares nestrankarska kandidatka, brez kakršnekoli strankarske preteklosti: "Svoje karte sem razkrila, nisem kalkulirala, čakala, preigravala različnih scenarijev, odštevala in potem seštevala. Vse od napovedi kandidature delujem transparentno in zagovarjam ista načela. Tako je bilo, je in bo."