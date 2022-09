Hudi očitki znanega zdravnika. Pirc Musarjeva poudarja: Ne bom odstopila od kandidature.

"Od kandidature ne bom odstopila. Prvič zato, ker nisem nikomur grozila. Drugič pa zato, ker gre za demokraciji nedostojno zahtevo, da funkcijo, ki je opredeljena v ustavi in na katero svojega predstavnika izvolijo državljani na demokratičnih volitvah, enostavno ukineš, ker ti izvoljena oseba ni po godu. Izjava dr. Breclja: 'Moje mnenje je sicer, da je treba to funkcijo ukiniti, če bo na to mesto izvoljena ona,' spada v neke druge čase in neko drugo ureditev," je v izjavi za javnost zapisala predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Foto: Bor Slana