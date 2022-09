Predsedniško kandidaturo napovedal tudi Ladislav Troha

Troha meni, da se morajo v Sloveniji zgoditi korenite, pozitivne, trajnostne družbene in politične spremembe, ki se niso zgodile po letu 1990. "Stara oblastniška struktura se je preoblekla v barve demokrature in pravzaprav vse poteka tako, kot je do tedaj, samo na skrivaj," je dejal.

Troha za novo ustavo

Podpirajo ga Osveščeni prebivalci Slovenije, katerih program je prevzel. Ta ima ključnih pet točk, ki jih je po mnenju Trohe treba uresničiti. "Najprej stopiti skupaj, usposobiti organe pregona, da najprej naredijo svoje delo, da vse odgovorne, še posebej za zadnji dve leti, spravijo pred obličje pravične pravne države," je dejal.

Program predvideva sprejem nove družbene pogodbe oziroma ustave. "V katero bo vgrajena prvinska karantanska vladavina ljudstva, sloneča na treh stebrih iniciativa, referendum in odpoklic, to pomeni nov družbeni red," je dejal Troha. Druge točke so še ureditev kadrovskih težav, vzpostavitev pravične pravne države, razcvet slovenskega gospodarstva ter duhovni in etični preporod slovenskega naroda. Samo na račun korupcije bi lahko vsak državljan prejemal 200 evrov univerzalnega temeljnega dohodka, meni Troha.

Njegov namen pa je, da bi lahko svoje ideje predstavil in nanje opozoril na soočenjih kandidatov za predsednika republike. K sodelovanju pa vabi vse, "z zdajšnjimi oblastniki vred", da se ozavestijo in nehajo služiti "conski globalistični eliti" ter naj se končno zavejo, da so v službi ljudstva. "Samo za slovensko ljudstvo je treba delati z vsem srcem, ker ti mora biti to čast, in kar zadeva mene, nikoli nisem šel iz te smeri, vedno sem častno in pošteno delal za skupno dobro, zato sem leta 1998 odšel iz Slovenske vojske kot žvižgač," je dejal. Vodja njegovega štaba bo Janez Trstenjak.

Od volitev predsednika republike nas sicer loči še dober mesec dni. Predsedniški kandidati v teh dneh že vlagajo kandidature, to lahko sicer storijo še do 28. septembra. Uradna volilna kampanja bo stekla v četrtek, trajala pa bo do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil tudi volilni molk.