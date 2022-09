V predsedniško tekmo se podaja tudi Cigler Kralj

Janez Cigler Kralj napoveduje, da se bo zavzemal za vse, ki so bili v zadnjih treh desetletjih pozabljeni in odrinjeni na rob družbe.

Kandidaturo za predsednika republike je danes s podporo NSi in njenih poslancev vložil tudi vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Stavi na uvrstitev v drugi krog. Kot napoveduje, se bo v kampanji zavzemal za delovne in podjetne kot tudi za tiste, odrinjene na rob družbe. Med prioritetami sicer izpostavlja tudi krepitev miru in varnosti.

Cigler Kralj je ob vložitvi kandidature na Državno volilno komisijo (DVK) napovedal, da se bo tako v kampanji kot tudi ob morebitni izvolitvi zavzemal, da bodo "ustvarjalni in podjetni, tisti, ki zmorejo, spet spoštovani in cenjeni", prav tako pa, da bo cenjeno delo, s katerim se bo dalo dostojno preživeti.

Najprej stavijo na uvrstitev v drugi krog

Napoveduje tudi, da se bo zavzemal za vse, ki so bili v zadnjih treh desetletjih pozabljeni in odrinjeni na rob družbe. Med ključnimi prioritetami svoje kandidature navaja tudi krepitev miru in varnosti, kar bi Slovenija po njegovih besedah dosegla z modernizacijo in finančnimi vložki v Slovensko vojsko. Ob tem sicer Cigler Kralj na drugi strani izpostavlja še "prizadevanja na evropski in svetovni ravni za krepitev oziroma povezovanje vseh obrambnih sil v svetu, ki se zelo spreminja in potrebuje skupno akcijo za ohranitev miru in varnosti".

O tem, na kakšen rezultat na predsedniških volitvah stavi, pa je vodja poslancev in nekdanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti danes dejal le, da gredo "korak za korakom". Najprej tako stavijo na uvrstitev v drugi krog, nato pa bodo delali naprej, je dejal.

Tonin: Volivci, ki bodo volili desnosredinskega kandidata, končno dobili svojega kandidata

Prvak NSi Matej Tonin pa je ob vložitvi kandidature strankinega kandidata ocenil, da se s tem povečuje možnost drugega kroga predsedniških volitev, zlasti za desnosredinske kandidate. Prepričan je, da so s kandidaturo Ciglerja Kralja volivci, ki bodo volili desnosredinskega kandidata, končno dobili svojega kandidata in se bodo zato tudi množično udeležili volitev, stranka pa, da je s tem veliko naredila za demokracijo in Slovenijo, da bo ta končno dobila tudi desnosredinskega predsednika.