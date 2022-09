Marta Kos odstopila kot podpredsednica Gibanja Svoboda

Marta Kos je pred slabima dvema tednoma sporočila, da izstopa iz tekme za predsednico republike. Še prejšnji mesec je na Facebooku sicer zatrdila, da od kandidature ne namerava odstopiti. Zdaj je Kosova odstopila tudi z mesta podpredsednice Gibanja Svoboda.

Kosova je v odstopni izjavi, ki jo je pridobila STA, med drugim zapisala, da je njeno življenje po odstopu od predsedniške kandidature dobilo nove usmeritve, zaradi katerih podpredsedniškim dolžnosti ne bo mogla posvetiti "dovolj časa in predanosti".

V Gibanju Svoboda odločitve Kosove podrobneje ne komentirajo, odgovarjajo le, da spoštujejo njeno osebno odločitev.

V odstopni izjavi, ki jo je pridobila STA, naslovljeni na člane sveta stranke, je Kosova sicer med drugim zapisala, da verjame, da je v interesu stranke, da "reorganizira vodenje na način, ki bo stranki omogočal, da se bo postavila na trdne temelje in uspešno nastopila na letošnjih lokalnih volitvah in šla enotna in močna tudi na naslednje parlamentarne volitve".

Kot je še zapisala, z mesta podpredsednice odstopa "iz spoštovanje do funkcije". Ob tem je spomnila, da je s stranko intenzivno sodelovala od februarja letos, mesto podpredsednice pa zasedla aprila, ko so se "borili za zmago na parlamentarnih volitvah".

"Naš cilj je bil, da ponovno vzpostavimo spoštovanje do naših državljanov, do vladavine prava in do naših demokratičnih institucij in da vsem prebivalcem Slovenije zagotovimo dostojanstveno življenje v svobodi," je zapisala in izrazila prepričanje, da jim je to tudi uspelo.

Sama je pozneje dobila tudi podporo stranke za vstop v tekmo za predsednico republike, a je nato iz osebnih razlogov od kandidature odstopila.