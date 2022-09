Dobran Božič: Za Putina je stanje, da bi izgubil vojno, nesprejemljivo

Nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič izpostavlja, da osvoboditev ukrajinskih mest in umik ruskih enot ne pomenita, da se vojna v Ukrajini končuje. "Mislim, da še nismo tam, so pa dobri obeti," je poudaril in dodal, da je za predsednika Vladimirja Putina stanje, da bi Rusija v vojni izgubila, Ukrajina pa zmagala, nesprejemljivo.

Stanje v Ukrajini naj bi se po poročanju tujih medijev in tiskovnih agencij izboljševalo. Ukrajinci so namreč osvobodili številna mesta, kot so Balaklija, Izjum in Kupjansk, Rusi pa so svoje enote umaknili. Nekateri domnevajo, da Ukrajinci v vojni zmagujejo in da bi se vojna lahko počasi končala.

Dobran Božič, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, ki je funkcijo opravljal med letoma 2012 do 2014, meni, da se vojna v Ukrajini še ne končuje: "Mislim, da še nismo tam, so pa dobri obeti." Izpostavlja namreč, da je za ruskega predsednika Vladimirja Putina stanje, da bi vojno izgubil, Ukrajina pa bi zmagala, nesprejemljivo.

Na konec vojne je treba še počakati

"Da Ukrajinci v vojni zmagujejo, vojna pa se počasi končuje, je težko reči," poudarja. "Veseli me, da so šli Ukrajinci v protiofenzivo, ki smo jo pričakovali. Pričakovano je bilo, da tisti, ki bo med poletjem zmogel moralo in bo nabral dovolj vojaške moči za protiofenzivo oziroma za naslednji korak, bo to vojno verjetno prevesil v svojo korist. Upam, da je to Ukrajincem uspelo in da bodo svoje zasedeno ozemlje dobili nazaj," stanje v Ukrajini komentira Božič.

Dodaja pa, da je "vojna vedno meglena": "Vse se dogaja v neki megli, tako da upam, da je osvoboditev nekaterih mest dober signal za uspeh Ukrajincev. Mislim pa, da je prezgodaj reči karkoli glede končnega uspeha in da je vojna dobljena. Na to je treba še počakati."

Obstajata dve možnosti, kdaj se bosta Ukrajina in Rusija sporazumeli

Pravi, da se vsaka vojna konča sporazumno. "Vsaka vojna se konča za zeleno mizo. Mislim, da se nobena vojna v zgodovini ni končala brez sporazuma, vprašanje pa je, kdaj do tega sporazuma pride," pojasnjuje. "Obstajata dve možnosti: ko obe strani vidita, da vojne nima smisla nadaljevati, ali ko je nekdo poražen. To je bilo v primeru druge svetovne vojne, ko je bila Nemčija poražena in je sledila kapitulacija," poudarja Božič in izpostavlja, da upa, da bo v tem primeru zmagala Ukrajina: "Potem lahko absolutno pričakujemo pogajanja, verjetno pa sledijo odškodnine, vojna sodišča in tako dalje."

Dodaja še, da je za predsednika Putina stanje, da bi izgubil vojno, Ukrajina pa bi zmagala, nesprejemljivo: "Vprašanje je, kaj to zanj politično pomeni. Če Ukrajini protinapad, ki se dogaja na frontah, uspe in njena vojska odreže ruske sile, potem to pomeni verjeten poraz Rusije. Poraženci pa kaj veliko ne morejo zahtevati. Putin bo tako moral izpolniti zahteve druge strani. To se bo zgodilo v primeru, da bo Rusija poražena, Ukrajina pa bo še naprej dosegala zmage. Mislim pa, da še nismo tam, so pa dobri obeti."

Zelenski se zahvaljuje ukrajinskim silam

Kot smo že poročali, ukrajinska vojska trdi, da so od začetka meseca septembra ruskim silam iztrgali že približno tri tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sobotnem nagovoru sicer dejal, da so ukrajinske sile ponovno zavzele okoli dva tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, isti dan pa je ruska stran zaradi napredovanja ukrajinske vojske priznala umik oziroma "prerazporeditev sil" v vzhodnem delu regije Harkov.

Zelenski se je ob tem v nedeljskem nagovoru, ko je minilo natanko 200 dni od začetka ruske invazije, zahvalil ukrajinskim silam, ki so "osvobodile na stotine mest in vasi", med drugim nedavno Balaklijo, Izjum in Kupjansk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojaški analitiki, ki jih navaja AFP, so mnenja, da bi potrjena ukrajinska osvojitev Izjuma pomenila resen udarec Moskvi.

I can’t believe my eyes.

Izium retaken, Lyman retaken (Svyatohirsk likely too)

The Russian front sector in the northeast is collapsing by hours. pic.twitter.com/YTuIwezy3i — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 10, 2022

"Napredovanje Ukrajine je ogromno, okupatorji bežijo"

"Ruski okupatorji in njihovi lokalni sodelavci bežijo iz regije Lugansk v smeri proti Rusiji," je po navedbah ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform v nedeljo sporočil guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj. Kot je dodal, se kolone vozil proti meji raztezajo več kilometrov. Po njegovih navedbah Rusi bežijo iz Luganska, Alčevska in drugih mest, ki so jih zavzeli leta 2014, ko je Rusija prvič vdrla v Ukrajino. "Napredovanje Ukrajine je ogromno. Ostajajo občasni boji, večinoma pa okupatorji bežijo," je zatrdil Gajdaj.

Napredovanje ukrajinskih sil so potrdili tudi britanski obveščevalni podatki: "V zadnjih 24 urah so ukrajinske sile v regiji Harkov še naprej močno napredovale." Po njihovih navedbah naj bi se ruske enote umaknile z omejenega območja, "še vedno pa prihaja do spopadov v okolici strateško pomembnih mest Kupjansk in Izjum".