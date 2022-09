Zelenski Rusom: Še vedno mislite, da nas lahko prisilite, da popustimo? #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.35 Zelenski Rusom: Še vedno mislite, da nas lahko prestrašite?

6.24 Rusi so zaradi porazov v ukrajinski ofenzivi odpustili generala

.@ZelenskyyUa 🇺🇦 to 🇷🇺:

Read our lips:

Without gas or without u? Without u.

Without light or without u? Without u.

Without water or without u? Without u.

Without food or without u? Without u.

Winter & hunger, darkness & thirst aren’t as terrible as your "friendship & brotherhood" pic.twitter.com/Qi5bLx6q1Q