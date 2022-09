Ruski skrajni desničarji: Mi smo vojno že izgubili #vŽivo

Po zadnji ukrajinski protiofenzivi na jugu in severovzhodu države se kritike blogerjev samo še stopnjujejo. Kritizirajo Kremelj, neustrezno delovanje vojske v vojni, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa so pozvali naj razglasi vsesplošno mobilizacijo.

197. dan vojne v Ukrajini. Skrajno desničarski ruski vojni blogerji vse bolj grajajo Kremelj in Putina, ker ni dosegel svojih taktičnih ciljev. "Rusi so vedno bolj jezni in to z očitnim razlogom," je za The Guardian dejal strokovnjak za ruska varnostna vprašanja.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.00 Ruski desničarji ostro nad Kremelj

"Vojna v Ukrajini se bo nadaljevala do popolnega poraza Rusije," je v ponedeljkovem video nagovoru svojim 430.000 sledilcem na Telegramu dejal Igor Girkin, skrajno desni ruski nacionalist.

"Izgubili smo že, vse ostalo je samo vprašanje časa," je povedal Girkin, nekdanji polkovnik ruske obveščevalne službe (FSB), kjer je leta 2014 postal poveljnik proruskih separatističnih sil.

Girkin je eden najbolj glasnih ultranacionalističnih in vojnih blogerjev, ki so začeli grajati Kremelj, ker ni dosegel svojih taktičnih ciljev, piše The Guardian. Foto: Dom kobb

"Rusi so vedno bolj jezni in to z očitnim razlogom," je za The Guardian dejal strokovnjak za ruska varnostna vprašanja Mark Galeotti, strokovnjak za ruska varnostna vprašanja.

V sredo je ukrajinska vojska namreč izvedla nenaden protinapad blizu Harkova, drugega največjega mesta v državi, obkolila Balaklijo, strateško pomembno mesto s 27.000 prebivalci, in ponovno zavzela več manjših naselij.