"Osebno si za predsednika republike ne želim nekoga s takšnim značajem, kot ga ima gospod Brglez," je v pogovoru za Siol.net kandidaturo Milana Brgleza za predsednika države komentiral ustavni pravnik in nekdanji premier Miro Cerar. "Očitno bo dobil zelo široko podporo političnih strank, in to koalicije," je dodal in razkril tudi, zakaj ga osebno ne vidi kot predsednika. "Po političnem delovanju je 'ziheraš'," je dejal Cerar, ki je z Brglezom sodeloval v stranki SMC, iz katere so po sporu s Cerarjem glede predsedovanja državnemu zboru Brgleza izključili.

O Milanu Brglezu kot možnemu kandidatu za predsednika države se je veliko govorilo, pogovor začne Miro Cerar, a se ni odločal ne za zbiranje podpisov niti za kandidaturo s podporo SD.

"Povsem očitno je, da mu zdaj samo to nudi po občutku neko zadostno varnost pri tej kandidaturi, in to me ne preseneča," je dejal Cerar.

Za predsednika ne bi imel nekoga s takšnim značajem

"Po političnem znanju je seveda povsem sposoben opravljati funkcijo predsednika republike, vendar pa si osebno ne želim za predsednika republike nekoga s takšnim značajem, kot ga ima gospod Brglez," je na vprašanje, ali bi Milan Brglez lahko bil dober predsednik, dejal Cerar, in podrobneje pojasnil, zakaj meni tako:

"V politiko je vstopil s stranko Mira Cerarja leta 2014, in takrat sem mu namenil v stranki podpredsedniško mesto kot tudi predsedniško mesto državnega zbora. Glede na to, da je intelektualec in strokovnjak, sem od njega pričakoval bistveno več načelnosti in podpore, nikakor pa nisem pričakoval takšne dvoličnosti, kot jo je izkazal v kasnejšem delovanju," je še dodal Cerar.

Brglez je preračunljiv in človek osebne ambicije

Brglez je bil namreč eden glavnih povzročiteljev razkola v stranki Mira Cerarja, kasneje tudi SMC, je izpostavil nekdanji premier. "In to zaradi čisto osebnih ambicij in zaradi seveda nekaterih pretiranih, skrajno ideoloških pogledov. V Sloveniji so takšni pogledi prisotni vedno bolj, skrajni na eni in drugi strani, in povzročajo družbeni razkol ter onemogočajo sodelovanje. Zaradi teh izkušenj enostavno menim, da osebno zame ni primeren kandidat," je komentiral.

Po Cerarjevem mnenju Brglez ni človek načel, ampak "človek močne osebne ambicije". "Tudi način pristopa k njegovi kandidaturi dokazuje neko precejšnjo preračunljivost. Po političnem ideološkem prepričanju ocenjujem, da je ideološko najbližje Levici z velikim "L", in kot mi je tudi sam enkrat dejal, je njim zelo blizu. To je torej nek njegov položaj, ki ga vidim sam," je Cerar še dodal.

Na cedilu pustil obe svoji stranki

Cerar se je spomnil tudi nekdanjih predsedniških volitev, ko so želeli kandidirati tudi v SMC.

"Kljub precejšnjemu prepričevanju nas je Brglez takrat pustil povsem na cedilu, kljub temu da s tem ne bi v ničemer poslabšal svojega položaja predsednika DZ, in tudi sicer. Takrat je pač ocenil, da ne gre v to. Danes vidim, da se za to odloča. Razumem, da ga k temu prepričuje visoka koalicijska podpora. Ne le v SMC, enak vzorec se je ponovil tudi pri SD, kjer so ga prepričevali, naj kandidira, pa se za to ni odločil. To kaže nek odnos do lastne stranke, pripadnost. Zato nimam zaupanja v take ljudi."