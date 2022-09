Je to nova Marta Kos Roberta Goloba? #video

Odstop Marte Kos je Gibanje Svoboda pustil v precej nezavidljivem položaju. Največja vlada stranka, ki je z veliko večino dobila parlamentarne volitve, namreč nima svojega predsedniškega kandidata. To pa bi lahko nekoliko spodkopalo verodostojnost stranke. Rešitev se zdaj nakazuje v obliki namigovanj, da bi Milan Brglez, sicer iz vrst koalicijske SD, lahko postal neke vrste skupni koalicijski kandidat. Odločitev, ali bo Milan Brglez vstopil v predsedniško tekmo, bo najverjetneje znana do konca tedna.

"Dobro bi bilo, da bi tukaj šli čez te strankarske prestižne bitke, kdo je in čigav je, ker kot pravim, Milan Brglez pokriva programski lok, ki ga predstavlja tudi ta vlada in še čez," je namigovanja o Brglezovem vstopu v predsedniško tekmo komentiral politolog in nekdanji predsednik stranke SD Igor Lukšič.

Po besedah političnega novinarja Uroša Esiha koalicija tudi za svoje poenotenje, sploh pa Gibanje Svoboda, potrebuje kandidata, ki ima integriteto, da ga lahko podpre, in gospod Brglez, po njegovem mnenju, ustreza tem merilom.

Bi lahko Brglez premešal karte?

Za zdaj niti stranka SD niti Brglez nista potrdila njegove kandidature, pa bi lahko njegov vstop v tekmo za predsedniški stolček precej premešal karte. Premier Golob je sicer najavo novih predsedniških kandidatov, tudi Brgleza, označil za zanimivo možnost. Kot je pojasnil, bodo o tem razpravljali na svetu stranke, ki bo v četrtek.

Po mnenju Lukšiča vstopamo v pravo politično fazo, "kjer stopajo skupaj ljudje, ki vendarle vidijo, da so odgovorni za to, kam bo Slovenija šla naprej, zato so tudi vložili napor, da poiščejo enega kandidata, ki bo lahko, v skladu s to programsko zgodbo, ki so jo zastavili na volitvah letos, tudi na položaju predsednika države, to zastopal".

Z vstopom Brgleza v predsedniško tekmo bi bila na tako imenovani levi sredini v boju dva močna kandidata: Nataša Pirc Musar in Milan Brglez. Kljub temu Esih meni, da je spopad teh dveh kandidatov v drugem krogu malo verjeten. Nasprotno pa Lukšič meni, da bi se zdaj, ko je z vstopom Janeza Ciglerja Kralj resnega protikandidata dobil tudi Anže Logar, glasovi porazdelili tako, da bi si v drugem krogu nasproti stala Brglez in Pirc Musarjeva. Kakšne so možnosti za tak razplet, pa bo verjetno vsaj nekoliko bolj jasno po 28. septembru, ko bodo vložene vse kandidature.