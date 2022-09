Potrjeno: Ljudmila Novak ne bo kandidirala za predsednico države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska poslanka NSi Ljudmila Novak se ne bo podala v tekmo za predsednico republike, so potrdili v stranki. V NSi, ki v ponedeljek in danes zaseda na klavzuri, razprava o tem, koga bodo podprli v predsedniški tekmi, še teče. Med kandidati, ki bi jih lahko podprli, se omenja Janeza Pogorelca iz vrst NSi in predsednika DS Alojza Kovšco.