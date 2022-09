Predsedniški kandidati zgroženi nad Pirc Musarjevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na novico, da ministrstvo za notranje zadeve poziva upravne enote in nekatera ministrstva, naj v uradnih prostorih objavijo naslov, na katerem predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar zbira podpise volivcev, so se odzvali tudi njeni protikandidati, ki enako kot ona zbirajo podpise volivcev. Nina Krajnik je dejala, da gre za politični škandal in Pirc Musarjevo pozvala k umiku kandidature. Nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl pa je potezo Pirc Musarjeve označil za moralno sporno početje, delovanje MNZ pa za zlorabo.

Poročali smo, da je direktorat za upravne notranje zadeve MNZ vse upravne enote v državi in več ministrstev pozval, da naslov, na katerem predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar zbira overjene podpise, objavijo v uradnih prostorih na vidnem mestu.

Pirc Musarjeva je sicer pojasnila, da so s tem izkoristili zakonsko možnost, ki predsedniškim kandidatom omogoča, da MNZ zaprosijo, da vse institucije (bolnišnice, zapori, domovi starejših ...), kjer se volivci ob podpisu podpore identificirajo pri pooblaščenih osebah institucije, obvestijo o naslovu za pošiljanje overjenih obrazcev. Po njihovih besedah lahko to možnost izkoristijo vsi predsedniški kandidati, ki pa so se na potezo Pirc Musarjeve odzvali precej ostro.

Krajnikova Pirc Musarjevo poziva k odstopu, Vajgl meni, da gre za zlorabo

Kandidatka Nina Krajnik je na petkovi novinarski konferenci ostro obsodila ravnanje volilnega štaba Pirc Musarjeve in MNZ ter protikandidatko pozvala k odstopu. "Politične usluge, ki jih je bil deležen volilni štab Nataše Pirc Musar, niso samo neetične in nemoralne, temveč so kršitev enakopravnosti kandidatov. Da je izvršna oblast vpletena v promocijo enega kandidata, ne da bi obvestila ostale kandidate o teh možnostih, pa je tudi prvovrsten političen škandal. To je v nasprotju z ustavno pravico poštenega izvajanja volilne pravice," je povedala Krajnikova. Dogajanje je na novinarski konferenci komentiral tudi pravnik Peter Jambrek.

''To, da obstaja neka pravica, ki se je do sedaj ni izvrševalo - bolj neumne izjave ni. Škoda časa za komentar.''



Peter Jambrek o protiustavni in nezakoniti izrabi državnih institucij v prid morebitne kandidatke Nataše Pirc Musar pic.twitter.com/UJbGNxxSVb — Nina Krajnik (@KrajnikNina) September 2, 2022

Predsedniški kandidat in nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl, ki bo kandidiral s podporo stranke Naša prihodnost, je v odzivu za N1 povedal, da pobude za objavo naslova v uradnih prostorih najbrž ne bo podal. Po njegovem mnenju je šlo pri navodilu MNZ za zlorabo, ki si je državna institucija ne bi smela privoščiti. Pobudo volilnega štaba Pirc Musarjeve, da bi imela ta v postopku prednost pred drugimi kandidati, pa je za omenjeni medij ocenil kot moralno sporno početje.

Kot smo že pisali, so nam z MNZ sporočili, da zahteva kandidatke Pirc Musarjeve ni edina. V stranki Resni.ca, kjer so takšen poziv zbiranja podpisov označili za diskriminatoren, so MNZ zaprosili, naj se v uradnih prostorih objavi tudi naslov njihove kandidatke Sabine Senčar.

Zaprosilo o objavi naslova pa naj bi v kratkem na ministrstvo poslali tudi iz štaba kočevskega župana in predsedniškega kandidata Vladimirja Prebiliča.