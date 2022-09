Nataša Pirc Musar noče, da vidite to fotografijo

Včeraj smo objavili, da je predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar v torek obiskala Gimnazijo Brežice, kjer se je srečala z ravnateljem Urošem Škofom in v razredu pozdravila dijake, čeprav zakon o volilni kampanji prepoveduje izvajanje tovrstnih aktivnosti v javnih ustanovah. Danes na njenem uradnem Facebook profilu med fotografijami z obiska Posavja in Obsotelja ni več fotografij, na katerih je predsedniška kandidatka slikana z dijaki in z ravnateljem. Natašo Pirc Musar smo prosili za pojasnilo, zakaj je izbrisala omenjene fotografije. Njen odgovor še čakamo.

"Srečanje z dijaki je bilo naključno, ob odprtih vratih enega od razredov. Pri obisku ni šlo za predvolilni shod, saj se uradna kampanja sploh še ni začela," se je na objavljeno fotografijo včeraj odzvala Pirc Musarjeva.

Danes med galerijo fotografij z obiska Posavja in Obsotelja ne moremo več najti fotografije, na kateri je predsedniška kandidatka slikana z dijaki in ravnateljem brežiške gimnazije.

"V sklopu obiska v Posavju in Obsotelju smo si ogledali Posavski muzej Brežice z delom aktualnih razstav ter restavriranje fresk v Viteški dvorani, Gimnazija Brežice pa je bila v obisk vključena zaradi zgodovinske vrednosti stavbe, ki je bila zgrajena kot cerkev in samostan. Srečanje z dijaki je bilo naključno, ob odprtih vratih enega od razredov. Pri obisku ni šlo za predvolilni shod, saj se uradna kampanja sploh še ni začela. V Brežicah smo se mudili v okviru zbiranja podpisov podpore državljank in državljanov, poleg obiska muzeja smo se tam srečali z več občankami in občani," je včeraj v odzivu na vprašanje, kako komentira obisk na gimnaziji Brežice in ali se ji zdi primerno, da je dijake obiskala v prostorih gimnazije in objavila fotografijo, na kateri je razvidno, da jih je v razredu pozdravila, odgovorila Nataša Pirc Musar.

Ena izmed izbrisanih fotografij "naključnega srečanja" z dijaki z uradnega profila Nataše Pirc Musar. Foto: Facebook/ Nataša Pirc Musar

"Gospa Pirc Musarjeva v času ogleda šole ni imela nobenih pogovorov z dijaki in tudi ne z zaposlenimi. Srečanje z dijaki je bilo naključno ob ogledu starega dela šole, ob odprtih vratih enega od razredov," je včeraj na vprašanje, kako to, da so v prostor gimnazije sprejeli predsedniško kandidatko, odgovoril ravnatelj brežiške gimnazije Uroš Škof.

Nataša Pirc Musar ob srečanju z ravnateljem brežiške gimnazije Urošem Škofom ob ogledu Gimnazije Brežice. Gimnazija je bila v obisk vključena zaradi zgodovinske vrednosti stavbe, saj je bila ta zgrajena kot cerkev in samostan, je včeraj v odzivu pojasnila Pirc Musarjeva. Foto: Facebook/ Nataša Pirc Musar

Na Pirc Musarjevo smo naslovili vprašanje, zakaj sta bili fotografiji z dijaki in ravnateljem na brežiški gimnaziji odstranjeni z njenega uradnega profila. Odgovor objavimo, takoj ko ga prejmemo.

Kaj pravi zakon?

4. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji namreč pravi:

"Predvolilni shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, prostorih samoupravne lokalne skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava ter v prostorih verske skupnosti, razen kadar je verska skupnost organizator referendumske kampanje. Volilne kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi ter sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25 odstotkov in gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti, razen s sredstvi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, iz proračuna dobijo politične stranke."

Za tovrstno politično delovanje v času predvolilne kampanje pa so zapisane tudi kazenske določbe, kjer tretji odstavek 37. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji pravi:

"Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se kaznuje verska skupnost, javni zavod ali druga oseba javnega prava, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega zakona."

Foto: PIS/posnetek zaslona