Pirc Musarjeva sporočila, da je zbrala dovolj podpisov

"Hvala vsem vam, pet in več tisočim, ki ste mi namenili svoj podpis in mi s tem omogočili, da lahko formalno vložim kandidaturo za predsednico Republike Slovenije," je predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar objavila na Twitterju in tako potrdila, da je zbrala dovolj podpisov za vložitev kandidature.

Kandidaturo bo formalno vložila prihodnji teden. V volilnem štabu Pirc Musarjeve so danes Državno volilno komisijo (DVK) zaprosili za predlog termina za oddajo podpisov, ki so jih volivci in volivke namenili kot podporo njeni kandidaturi za predsednico republike.

"Najlepša hvala mojim zlatim prostovoljcem in vsem, ki mi med obiski po Sloveniji podporo izrekate z objemi, s toplimi besedami in prijaznostjo ter zagotovili, da se vidimo na volitvah. Še naprej bom hodila med vas, ker bi rada začutila utrip vseh koncev naše skupne domovine," je še zapisala.