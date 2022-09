Zaradi Nataše Pirc Musar Fajonovi grozi prva interpelacija

Kot smo poročali, na ministrstvu za zunanje zadeve preiskujejo, kdo je izdal, da morajo po ambasadah zbirati podpise podpore za kandidaturo Nataše Pirc Musar in podpisane obrazce pošiljati na njen naslov. Sumijo, da bi lahko to bil ameriški veleposlanik v ZDA Tone Kajzer.

Zunanje ministrstvo je, če zdaj veleposlanika preganjajo, ker naj bi razkril zaupnost, poskušalo torej celo prikrivati pomoč eni od morebitnih kandidatk. Drugi kandidati za to "pravico", da jim mora država pomagati, niso vedeli. Časopis Delo piše, da naj bi veleposlanik Kajzer, če je o tej tajni dejavnosti zunanjega ministrstva obvestil Janšo, s tem poskušal koristiti Anžetu Logarju. To pa je neresnično, Logar namreč podpore Fajonove za to, da bi zbral pet tisoč podpisov za nestrankarsko kandidaturo, sploh ni potreboval. Z lahkoto jih je (celo več) zbral tudi brez takšne vladne podpore.

Državna volilna komisija o pravici in s tem obveznosti zunanjega ministrstva in drugih državnih organov ni obvestila drugih kandidatov in zaradi tega je nastal vtis, da je Tanja Fajon diplomatsko mrežo, vlada pa svojo moč, zlorabila za agitacijo za le eno kandidatko: Pirc Musarjevo. Ta je edina vedela za to "zaupno" možnost.

Podrobnosti o tej preiskavi, kako je javnost lahko izvedela za podporo ministrstva Musarjevi, nam z ministrstva niso bil pripravljeni pojasnjevati. Tudi včeraj so nam "pritiske" na ambasadorja, da bi ga odstranili, zanikali – in to v času, ko je bil povabljen na zagovor z namenom, da ga odpokličejo. Po poročanju Dela ta zagovor celo ni bil naključen dogodek, o tem, da bi veleposlanika v ZDA odpoklicali, je bil obveščen premier Robert Golob, ki je, tako poroča Delo, zunanji ministrici Tanji Fajon celo naročil, naj – če bo dokazano, da je skrivnost o uslugi Pirc Musarjevi razkril veleposlanik – sproži postopek odpoklica.