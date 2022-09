Zloraba v politične namene: Pirc Musarjeva zakorakala pred dijake, nato pa v pivnico

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je v torek obiskala gimnazijo Brežice, kjer se je srečala z ravnateljem Urošem Škofom in v razredu pozdravila dijake. Zakonodaja sicer pravi, da predvolilni shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, prostorih samoupravne lokalne skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava. Na pojasnilo, kaj glede tovrstne zlorabe javne izobraževalne institucije v politične namene pravita ravnatelj in Pirc Musarjeva, še čakamo.

4. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji namreč pravi:

"Predvolilni shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, prostorih samoupravne lokalne skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava ter v prostorih verske skupnosti, razen kadar je verska skupnost organizator referendumske kampanje. Volilne kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi ter sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25 odstotkov in gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti, razen s sredstvi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, iz proračuna dobijo politične stranke."

Predsedniška kandidatka Pirc Musarjeva je, kot je razvidno s fotografij, najprej obiskala najhitreje rastoče tehnološko podjetje v slovenski živilski industriji Narayan ter si ogledala muzej in galerijo ter restavratorska dela v gradu Brežice, kjer so jo pred Posavskim muzejem sprejeli podžupan Jure Pezdirc, v. d. direktorja agencije Spirit Rok Capl in direktorica muzeja Alenka Černelič.

Po ogledu muzeja se je Pirc Musarjeva sprehodila še do gimnazije Brežice, kjer se je srečala z ravnateljem gimnazije Urošem Škofom in kasneje še z učenci, ki jih je obiskala tudi v razredu. Zatem je obiskala še pivnico Reset Brewery.

Nataša Pirc Musar na obisku na gimnaziji Brežice. Foto: Facebook/ Nataša Pirc Musar

Za tovrstno politično delovanje v času predvolilne kampanje pa so zapisane tudi kazenske določbe, kjer tretji odstavek 37.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji pravi:

"Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje verska skupnost, javni zavod ali druga oseba javnega prava, ki ravna v nasprotju s 4. členom tega zakona."

Predpisane globe v Zakonu o volilni in referendumski kampanji. Foto: PIS/posnetek zaslona

Na predsedniško kandidatko smo naslovili vprašanje, kako komentira obisk na gimnaziji Brežice in ali se ji zdi primerno, da je dijake obiskala v prostorih gimnazije in objavila fotografijo, na kateri je razvidno, da jih je v razredu pozdravila. Vprašanje, kako to, da so v prostor gimnazije sprejeli predsedniško kandidatko, smo naslovili tudi na ravnatelja in brežiško gimnazijo. Odgovore objavimo, ko jih prejmemo.