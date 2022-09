Zakaj je Nataša Pirc Musar zamenjala svojega moža? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleš Musar, mož predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar in nekdanji poslovni partner tranzicijskega tajkuna Darka Horvata, ni več vodja ženinega volilnega štaba. Ga je zamenjala zato, ker se boji, da bi ji lahko njegovi nekdanji posli škodili?

"Od danes je vodja volilnega štaba in organizacije volilne kampanje Darinka Kamien Pavlič. Hvala lepa mojemu možu Alešu, da mi je pomagal na tem prvem koraku, pri organizaciji in pridobivanju ljudi, ki danes delajo v štabu. Pripravljeni smo na uradno predvolilno kampanjo, ki se bo začela 23. septembra," je včeraj na novinarski konferenci dejala Pirc Musarjeva.

Predsedniško kandidatko smo povprašali, zakaj se je odločila za zamenjavo Aleša Musarja na mestu vodje kampanje, in ali je ocenila, da ji njegovi nekdanji posli škodijo. Na vprašanja nam je odgovorila Darinka Pavlič Kamien, ki je zapisala:



"O tem je kandidatka Nataša Pirc Musar včeraj ob predaji podpisov že povedala, da je vstop v kampanjo pomembna prelomnica, ko je treba vodenje iz družinskih okvirov, zahvalila se je možu in družini za vso pomoč, prepustiti profesionalcem. Ta korak je bil načrtovan že od začetka predvolilnih opravil."



"Ne, nikakor. Pravi razlog smo navedli zgoraj," je odgovorila na vprašanje, ali nekdanji Musarjevi posli škodijo predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar je včeraj uradno vložila kandidaturo za predsednico. Priložila je 5.444 ustrezno potrjenih in podpisanih obrazcev podpore volivk in volivcev, so sporočili iz DVK.