Golobova Svoboda z največjim padcem, Fajonova največ pridobila

Po zadnji javnomnenjski raziskavi Ninamedie je največji upad podpore med parlamentarnimi strankami utrpela stranka Gibanje Svoboda. Tudi sicer so vse stranke, razne NSi in SD, dosegle slabši rezultat kot mesec prej.

Med opredeljenimi volivci se je septembra podpora parlamentarnim strankam, razen NSi in SD, glede na mesec prej znižala. Po anketi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia, še vedno največ podpore uživa stranka Gibanje Svoboda. Med opredeljenimi volivci bi zanjo glasovalo 41,9 odstotka vprašanih oziroma 2,1 odstotne točke manj kot mesec prej. Podpora SDS je upadla za 0,9 odstotne točke na 29,9 odstotka. To je opazno več kot je znašal njun aprilski volilni rezultat.

Socialni demokrati z najvišjim skokom

Višjo podporo sta tokrat dosegli stranki NSi in SD. Prvi se je rezultat izboljšal za 0,8 odstotne točke na 11,3 odstotka, Socialnim demokratom pa za poldrugo odstotno točko na 8,5 odstotka. S tem je SD Fajonove tudi nekoliko zmanjšala zaostanek za Toninovo NSi glede na mesec prej.

Če bi bile volitve preteklo nedeljo, bi Levico volilo pol odstotne točke manj volivcev kot mesec prej, dosegla bi 5,9-odstotno podporo.

Kolikšen delež volivcev bi uspelo prepričati drugim političnim strankam, ki ne bi prestopile parlamentarnega praga, anketa ne razkriva.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Agencija Ninamedia je anketo Vox populi izvajala med 12. in 15. septembrom, v njej je sodelovalo 700 prebivalcev Slovenije.

Mediana je sicer prejšnji teden za časnik Delo Gibanju Svoboda namerila 6,1 odstotne točke nižjo podporo.

Nižjo podporo je Mediana izmerila tudi SDS (3,9 odstotne točke), NSi (1,6 odstotne točke) in SD (0,8 odstotne točke), medtem ko je podpora Levici po obeh anketah enaka.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.