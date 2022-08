Kaj to pred kongresom pomeni za Tanjo Fajon?

Kot je razvidno s spodnje grafike, je podpora stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba v primerjavi s preteklim mesecem zrasla s 35,6 na 39,1 odstotka. Enako je podpora s 24,1 na 29,1 odstotka zrasla stranki SDS Janeza Janše. Rezultati tokratne javnomnenjske raziskave so poskrbeli za precej slabe volje v stranki SD, saj so ji med parlamentarnimi strankami namerili najslabši rezultat.

V SD se sicer pripravljajo na jesenski kongres stranke, kjer bo, kot je napovedala Tanja Fajon znova kandidirala za predsednico. Medtem pa za glavnega tajnika SD ne bo kandidral Dejan Levanič.

Tonin s tretjega mesta izrinil Fajonovo

Za razliko od naraščanja podpore vodilnima dvema strankama je podpora padla stranki SD Tanje Fajon, ki je s tretjega zdrsnila na peto mesto. Podpora je stranki z 9,1 padla na 6,2 odstotka.

SD je s tretjega mesta izrinila stranka NSi Mateja Tonina, ki jo podpira 6,8 volivca. Sledi Levica Luke Mesca s 6,6-odstotno podporo.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Agencija Mediana je anketo POP TV izvajala med 22. in 25. avgustom, v njej je sodelovalo 721 prebivalcev Slovenije.

Na spodnji grafiki si lahko ogledate primerjavo zadnje ankete Mediane za POP TV in anketo Ninameide za Večer in Dnevnik.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.