Podpora Janši krepko navzgor, Golob tokrat slabše

Po podatkih javnomnenjske raziskave, ki jo je agencija Mediana opravila za Delo, SDS Janeza Janše podpira 27,4 odstotka opredeljenih volivcev, kar je skoraj štiri odstotne točke več kot pred mesecem dni. Podpora je v primerjavi s preteklim mesecem zrasla še stranki SD Tanje Fajon na 9,6 odstotka in NSi Mateja Tonina na 8,6 odstotka. Medtem ko je podpora največji vladni stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba padla na 37,1 odstotka, podobno so nižjo podporo tokrat namenili tudi Levici Luke Meseca.

Kot je razvidno s spodnje grafike, je podpora stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba v primerjavi s preteklim mesecem nekoliko upadla, a s 37,1 odstotka ostaja na vrhu. Sledi SDS Janeza Janše, ki ji je podpora zrasla za kar 3,9 odstotne točke, na 27,4 odstotka. Gre za najvišjo izmerjeno podporo stranki SDS od septembra 2018, odkar merjenje javnega mnenja za Delo opravlja agencija Mediana.

Podpora SD vztrajno raste, Gibanju Svoboda in Levici pada

Na tretjem mestu ostaja SD Tanje Fajon z 9,6-odstotno podporo. Podpora je zrasla tudi četrtouvrščeni NSi Mateja Tonina, ki jo podpira 8,6 odstotka opredeljenih volivcev.

Podobno kot Gibanju Svoboda je podpora v zadnjem mesecu padla tudi Levici Luke Meseca. Podpira jo 4,6 odstotka volivcev, kar je 1,2 odstotne točke manj kot pri zadnjem merjenju.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Agencija Mediana je anketo za Delo izvajala med 1. in 4. avgustom, v njej je sodelovalo 716 prebivalcev Slovenije.

Na spodnji grafiki si lahko ogledate primerjavo zadnjih dveh anket, ki ju je Mediana opravila za Delo in Parsifal za Planet TV.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.