Po podatkih zadnje javnomnenjske raziskave, ki jo je agencija Mediana opravila za POP TV, je NSi za 0,5 odstotne točke prehitela SD. To se je zgodilo že v predzadnji raziskavi Mediane za POP TV, izvedene pred enim mesecem, ko je NSi za 2 odstotni točki prehitela SD. Podpora je sicer ta mesec zrasla vsem strankam, najbolj SD.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je podpora najbolj zrasla SD, in sicer za 2,8 odstotne točke, sledi NSi, ki ji je podpora zrasla za 1,3 odstotne točke, za eno odstotno točko je podpora zrasla SDS in Levici, najmanj pa Gibanju Svoboda, za 0,9 odstotne točke.

Po zadnji raziskavi, ki jo je agencija Mediana opravila za POP TV, si stranke sledijo takole:

- Gibanje Svoboda s 35,6 odstotka (prej 34,7 odstotka)

- SDS s 24,1 odstotka (prej 23,1 odstotka)

- NSi z 9,6 odstotka (8,3 odstotka)

- SD z 9,1 odstotka (prej 6,3 odstotka)

- Levica s 6 odstotki (prej 5 odstotkov)

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranja. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Spodaj si lahko pogledate primerjavo zadnje ankete Mediane za POP TV in Ninamediine ankete za Večer in Dnevnik.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.