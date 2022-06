To imajo skupno Golob, Janša in Tonin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesec in pol po volitvah se je, kot je razvidno iz raziskave, ki jo je agencija Mediana opravila za Delo, podpora vseh petih parlamentarnih strank okrepila. Največ je pridobilo Gibanje Svoboda, podpora mu je zrasla za 2,7 odstotne točke, najmanj pa bi se okrepila stranki SD, in sicer za 0,3 odstotne točke. Vrstni red šestih vodilnih strank bi bil popolnoma enak kot na volitvah. Šeste stranke, torej LMŠ Marjana Šarca, prihodnjič ne bo več v anketi, saj se je združila z Gibanjem Svoboda, podobno usodo pa v tem tednu verjetno čaka tudi SAB Alenke Bratušek.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, je Gibanje Svoboda Roberta Goloba v zadnji raziskavi, ki jo je agencija Mediana opravila za Delo, podprlo 37,2 odstotka anketirancev, kar je za 2,7 odstotne točke več kot na volitvah, ko je prejela 34,5 odstotka volilnih glasov.

Na drugem mestu ji sledi SDS Janeza Janše, ki se ji je od volitev podpora prav tako močno okrepila. Podpira jo 25,8 odstotka vprašanih, kar je 2,3 odstotne točke več kot na volitvah, ko jo je podprlo 23,5 odstotka volivcev.

Tretje mesto bi z 8,6-odstotno podporo zasedla NSi Mateja Tonina. Podpora se ji je povečala za 1,7 odstotne točke. Na volitvah je sicer osvojila 6,9 odstotka glasov.

Na četrtem mestu je SD Tanje Fajon. Opredeljeni anketiranci so ji namenili 7-odstotno podporo, kar je 0,3 odstotne točke več, kot je prejela glasov na volitvah. Levica Luke Mesca je kot zadnja parlamentarna stranka dobila 5-odstotno podporo anketirancev, kar je za 0,5 odstotne točke več kot na volitvah, ko je prejela 4,5 odstotka glasov.

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so po anketi Mediane ostale:

- LMŠ Marjana Šarca (2,8 odstotka),

- Resni.ca Zorana Stevanovića (2,4 odstotka),

- SAB Alenke Bratušek (2,3 odstotka),

- Naša dežela Aleksandre Pivec (2 odstotka),

- Povežimo Slovenijo Zdravka Počivalška (1,9 odstotka),

- Pirati Rolanda B. Vaz Ferreire (1,9 odstotka),

- Naša prihodnost in DD Ivana Galeta (1 odstotek),

- Vesna Urške Zgojznik (1 odstotek),

- SNS Zmaga Jelinčiča (0,7 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Na spodnji grafiki si lahko ogledate primerjavo med anketo Mediane in Parsifalovo anketo, ki so jo pred dvema tednoma opravili za Planet TV.

Agencija Mediana je anketo za Delo izvajala med 6. in 9. junijem, pri čemer je sodelovalo 714 prebivalcev Slovenije.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.