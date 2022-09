Tonin in Mesec gor, drugi dol

Podpora stranki Gibanje Svoboda Roberta Goloba je v primerjavi s prejšnjo Medianino raziskavo za Delo izpred dobrega meseca dni padla, nižja je za 1,3 odstotne točke. Stranki SDS Janeza Janše je podpora upadla s 27,4 na 26 odstotkov, podpora pa se je zvišala NSi Mateja Tonina, ki je pridobila 1,1 odstotne točke in ostaja tretja.

Na četrtem mestu SD, sledi ji Levica

Četrta je SD Tanje Fajon, ki ji je podpora od zadnje raziskave Mediane za Delo padla, tokrat se je ustavila na 7,7 odstotka. Na petem mestu s 5,9-odstotno podporo sledi Levica Luke Mesca, ki ji je podpora kot edini stranki poleg NSi zrasla, in sicer za 1,3 odstotne točke.

Pod parlamentarnim pragom so se zvrstile:

-Resni.ca, Zoran Stevanović (3,2 odstotka)

- Piratska stranka, Rolando B. Vaz Ferreira (2,8 odstotka)

- SLS, Marjan Podobnik (2,4 odstotka)

- SNS, Zmago Jelinčič (2,2 odstotka)

- Naša prihodnost in DD, Ivan Gale (1,8 odstotka)

- Vesna, Urška Zgojznik (0,8 odstotka)

- Naša dežela, Aleksandra Pivec (0,4 odstotka)

- Konkretno, Zdravko Počivalšek (0,0 odstotkov)

- druge (1,4 odstotka)

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Agencija Mediana je raziskavo za Delo opravila med 5. septembrom in 9. septembrom, v njej je sodelovalo 723 prebivalcev Slovenije.

Na spodnji grafiki si lahko ogledate primerjavo zadnje ankete Mediane za Delo in Parsifala za Nova24TV:

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.