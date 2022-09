Minister Luka Mesec sredi turistične sezone službeno na Vis

"Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je udeležil Zelene akademije. S strokovnjaki in kolegi iz regije so se pogovarjali o različnih tematikah od zelenega prehoda do ekonomske demokracije. Na konferenci je med drugim predstavil koncept ekonomske demokracije, ki tudi pri nas, sodeč po nekaterih javnih odzivih politikov in širše javnosti, še vedno ni najbolje razumljen in poznan," so nam pojasnili na ministrstvu za delo in dodali:

"Zelena akademija sicer poteka na vsaki dve leti. V okviru konference je kot govorec minister sodeloval na treh panelih. V soboto so razpravljali o zelenih politikah v Evropi in na območju Balkana. Govorec je bil tudi na ponedeljkovem panelu, kjer so razpravljali o ekonomski demokraciji in samoorganiziranju. Zadnji dan pa je predstavil ameriški model ESOP. Gre za model notranjega lastništva v podjetjih, ki ga bomo v kratkem v obliki zakona predlagali tudi v Sloveniji. V okviru konference so prosti čas seveda izkoristili tudi za bolj neformalno druženje z udeleženci."

Minister Luka Mesec je sicer koristil dopust med 25. in 28. julijem.

Program dogodka na Visu si poglejte spodaj: Foto: Ministrstvo za delo