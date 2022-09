Razvajeni kralj: služabniki mu likajo vezalke in iztiskajo zobno pasto

Ta konec tedna se je po družbenih omrežjih kot požar razširil posnetek kralja Karla III., ki se je jezil na pomočnike, ker mu niso umaknili podstavka za nalivno pero, ko je podpisoval kraljevo zaprisego.

Množice spletnih uporabnikov so se ob posnetku zgražale nad njegovim obnašanjem do osebja, nekateri pa so se ob tem spomnili na dokumentarni film iz leta 2015, v katerem so nekdanji uslužbenci britanske kraljeve družine razkrivali podrobnosti svojega dela in kaprice kronanih glav.

Med intervjuvanci je bil tudi Paul Burrell, nekdanji butler takratnega valižanskega princa Charlesa in princese Diane, ki je razkril kar nekaj nenavadnih navad in zahtev novega britanskega kralja.

Kot je dejal, mu morajo služabniki vsako jutro zlikati pižamo in celo vezalke za čevlje. Ko mu pripravljajo kopel, morajo paziti, da ima voda v kadi točno določeno temperaturo, čep odtoka pa mora biti v točno določenem položaju.

Pomagati mu morajo ob najpreprostejših opravilih

Služabniki naj bi namesto njega opravljali tudi najpreprostejše stvari, je še povedal Burrell, med drugim mu "služabnik vsako jutro na zobno ščetko iztisne zobno pasto".

Nekdanjega butlerja zahteva novega kralja, da mu odmaknejo podstavek nalivnega peresa, zagotovo ni presenetila. Kot je povedal v dokumentarcu, je namreč tudi od njega večkrat zahteval, naj mu poda kaj, kar je bilo povsem blizu njega. "Nekoč me je poklical v svojo knjižnico in mi rekel: "Paul, kraljičino pismo mi je padlo v koš. Ali ga lahko pobereš?" se je Burrell spomnil "razvajenega princa", kot so ga takrat klicali služabniki.

