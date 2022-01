Nemec trdi, da je starejši brat princa Charlesa

Gunther Focke je prepričan, da je nezakonski otrok nemške natakarice in britanskega častnika, ki se je kasneje poročil s kraljico Elizabeto. Ko je izvedel "resnico" o svojem očetu, se je odločil, da doseže, da ga princ Filip in preostali člani kraljeve družine priznajo. Iz Buckinghamske palače so mu sporočili in celo zagrozili, da naj ostane tiho, prav tako so zavrnili sodelovanje pri DNK-testu.

Foto: http://www.guenther.co.uk/

"Imam enaka ušesa kot princ Charles"

A Focke je prepričan, da je že njegova podobnost s princem Charlesom dovolj zgovoren dokaz. "Imam celo enaka ušesa kot on," je povedal. "Mislim, da nihče ne bi mogel dvomiti o mojih trditvah, ko bi videl te fotografije."

Svojo zgodbo je razkril v knjigi z naslovom Ne v službi njenega veličanstva. V njej pove, da naj bi Filip zapeljal njegovo mamo Marie-Karoline, medtem ko je bil prvi pomočnik na krovu rušilca med vojno v Nemčiji. Njegova mati naj bi zanosila tri mesece po koncu vojne v Evropi. Ni vedela, da je Filip dvoril tudi Elizabeti, saj je še naprej obiskoval njo v Nemčiji. Po Fockejevem rojstvu naj bi princ celo skušal prepričati Marie-Karolino, naj mu dovoli, da otroka odpelje nazaj v Anglijo.

Foto: Guliverimage

"Resnico" o očetu je izvedel od babice

Po besedah Fockeja njegova mati ni vedela, da je Filip že zaročen z Elizabeth, vendar mu ni dovolila, da bi vzel njunega otroka. Od tistega dne ga ni več videla, so pa v njihovo hišo redno prihajali paketi hrane iz Anglije. Focke naj bi trpel zaradi hudih napadov očima in tudi drugi otroci naj bi ga neusmiljeno dražili, saj je bil nezakonski otrok britanskega vojaka.

Resnico o očetu naj bi mu povedala babica na maminem pogrebu leta 1994. "Prisegel sem, da ga bom spoznal, da bi razumel svojo pravo identiteto," je povedal. Leta 1995 se mu je uspelo sestati z vojvodovim zasebnim tajnikom, ki pa je trdil, da Filip ni bil v Nemčiji, ko je njegova mati zanosila.

Foto: Reuters

Ali bo kdaj izvedel resnico?

"Moj edini cilj je javno priznanje očetove identitete," vztraja Focke, ki se je konec 60. let prejšnjega stoletja preselil v Anglijo. "Nočem prizadeti kraljeve družine, vendar imam pravico vedeti, kdo je v resnici moj oče," je zapisal v knjigi. Z nedavno smrtjo princa Filipa se zdi, da resnica ne bo nikoli prišla na dan.

