Princ Charles in Camilla šokirala z nenavadno božično voščilnico

Člani britanske družine ostajajo zvesti svoji tradiciji, zato vsak konec leta svojim prijateljem, družini, članom kraljevega gospodinjstva in svetovnim voditeljem pošljejo praznične voščilnice. Kraljica Elizabeta naj bi jih vsako leto razposlala kar 750!

Tradicije se držita tudi Charles in Camilla, ki sta letos s svojo voščilnico ovekovečila preteklo leto. Na njej namreč ne pozirata z lično okrašenim božičnim drevesom, ampak z zaščitnima maskama. Fotografija je nastala poleti, na njej pa Charles Camilli nežno popravlja masko.

Voščilnica kot poziv k cepljenju

Kraljevi par si sicer zelo prizadeva s spodbujanjem varnih praks med pandemijo. Pretekli teden je objavil sporočilo, v katerem poziva vse državljane Združenega kraljestva, naj se cepijo: "Vse, ki se še niste odločili za cepljenje, pozivava, da si ogledate dokaze na naših oddelkih za intenzivno nego in prisluhnete tistim, ki tam delajo. Ljudje, ki niso cepljeni, imajo vsaj 10-krat večjo verjetnost, da bodo hospitalizirani kot tisti, ki so prejeli dva odmerka cepiva. Zato pozivava vse, da se cepijo in se odločijo še za poživitveni odmerek, kot sva to storila tudi sama."

Njuna voščilnica je izšla skupaj s cambriško, ki pa je veliko bolj tradicionalna. Z nje se smejijo princ William in Kate ter njuni otroci, princa George in Louis ter princesa Charlotte. Fotografija je nastala v začetku tega leta med njihovimi počitnicami v Jordaniji.

Preberite še: