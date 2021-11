Se je Charles spraševal o barvi vnukove kože? On to zanika.

V torek izide knjiga Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, v kateri avtor Christopher Andersen razkriva nove podrobnosti domnevnega spora med britansko kraljevo družino in "odpadnikoma", princem Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle.

Med bolj eksplozivnimi trditvami v knjigi − dan pred izidom jih je objavil tabloidni medij Page Six − je ta, da naj bi se princ Charles spraševal, kakšne polti bodo otroci Harryja in Meghan. To naj bi se zgodilo na dan, ko sta Harry in Meghan uradno naznanila, da sta zaročena, Charles pa naj bi pomislek o barvi kože njunih otrok izrazil med pogovorom z ženo Camillo.

Foto: Reuters

"Le kako bodo videti njuni otroci?" naj bi se Charles spraševal, Camilla pa naj bi mu presenečeno odvrnila: "Prepričana sem, da bodo krasni." Charles naj bi še dejal: "Mislil sem na to, kakšne polti bodo."

Na te navedbe so se medtem že odzvali v uradu princa Charlesa, ki se trenutno mudi na Barbadosu. "To je izmišljotina, ki ni vredna dodatnih komentarjev," je medijem sporočil prinčev predstavnik.

Da so se v britanski kraljevi družini pojavili pomisleki o polti njunih otrok, je sicer marca letos prva izjavila Meghan med intervjujem z Oprah Winfrey, a takrat ni imenovala osebe, ki naj bi to dejala.

Foto: Reuters

Meghan, ki ima temnopolto mater in belopoltega očeta, je tedaj izjavila, da so njenemu sinu Archieju odrekli naziv princa, ker so se v kraljevi družini pojavili pomisleki o tem, "kako temna bo njegova polt".

Preberite še: